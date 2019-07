Porque não foram comunicadas à CMVM as transferências de Óliver e Salvio?

Nem a transferência de Óliver Torres do FC Porto para o Sevilha, nem a de Salvio do Benfica para o Boca Juniores, confirmadas esta semana, foram objeto de comunicação ao mercado pelas duas sociedades cotadas.

No primeiro caso, a cifra envolvida é de 12 milhões de euros, o negócio de Salvio supera os 7,5 milhões.

Porque preferiram os dois clubes omitir tais operações à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e aos investidores? Porque consideram que tais operações não geram alterações relevantes na sua realidade financeira, nem têm influência na cotação das ações.

Uma questão de escala

Houve um tempo em que negócios de futebolistas inferiores a 5 milhões eram anunciados, mas a escala mudou. Para sociedades com a dimensão do FC Porto e Benfica essas cifras deixaram de serem relevantes.

A CMVM não determina um valor específico como critério para a operação ter caráter relevante. Mas, como advertem operadores do mercado "uma empresa que compre ou venda um equipamento por 10 ou 12 milhões não tem obrigação de comunicar isso ao mercado".

Às sociedades desportivas aplica-se a mesma lógica. O que muda é apenas a carga mediática e emocional dos negócios do futebol. E, se a CMVM, concluísse que tais operações eram relevantes já teria forçado o FC Porto e Benfica a detalhá-lhas. Neste dois casos, a CMVM não pediu informações, aceitando a interpretação das duas cotadas.

Na semana passada o Sporting de Braga partilhou com o mercado a transferência de Dyego Sousa para os chineses do Shenzhen por 5,4 milhões de euros, um valor inferior à de Óliver e Salvio. Mas, a escala do Sporting de Braga é outra e a transação tem um efeito diferente nas suas contas.

A vantagem dos comunicados à CMVM é que podem detalhar pormenores da operação, como os encargos com os agentes. No caso de Dyego Sousa, o Sporting de Braga revelou que os "serviços de intermediação" ficaram por 540 mil euros.

A última comunicação do Benfica à CMVM foi, a 3 de julho, a contratação de Raúl de Tomás por 20 milhões de euros - a cláusula de rescisão é de 100 milhões.

No caso do FC Porto, fora a contratação de Nakajima -12 milhões de euros por 50% do passe. A cláusula de rescisão ficou 20 milhões abaixo de Raúl de Tomás. No fim de maio, o FC Porto anunciara na CMVM a venda do passe de Felipe ao Atlético de Madrid por 20 milhões, sem entrar em detalhes. No caso de Felipe, o FC Porto regista um ganho contabilístico, o que não sucede com o passe de Óliver que custou ao clube 20 milhões.