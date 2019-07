Bruno Fernandes vale 55 ou €62 milhões? “Por isso não sai de certeza”, avisa Varandas

À partida para os EUA, onde o Sporting vai defrontar o Liverpool na madrugada de quinta-feira, Frederico Varandas garantiu que Bruno Fernandes não será vendido pelos valores que têm vindo a ser divulgados na imprensa desportiva, nem quis pormenorizar quem são os interessados no capitão leonino. "Não sei se há muitos, se há poucos. O que sei é que se tem falado muito de valores na imprensa, 55, 62 [milhões de euros]... Por isso não sai de certeza", garantiu o presidente do Sporting em declarações à RTP, no aeroporto de Lisboa.

"Estamos no mercado, ainda estamos a refazer o nosso grupo e vamos estar preparados", disse também Frederico Varandas, ladeado por Hugo Viana, diretor desportivo do clube. "Infelizmente estamos sempre sujeitos até ao último dia de mercado, para entrar e para sair", acrescentou.

O Sporting - ainda com Bruno Fernandes - defronta o Liverpool na madrugada de quinta-feira (1h05, SportTV1), em mais um jogo de pré-época. Domingo, a equipa regressa a Alvalade para o troféu Cinco Violinos (19h,SportTV1), último jogo de preparação antes da Supertaça frente ao Benfica, marcada para 4 de agosto.