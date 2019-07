É internacional iraniano, tem 2 milhões de seguidores e vai jogar no Rio Ave

O Rio Ave contratou o médio iraniano Mehdi Taremi, que jogava no Al-Gharafa, do Qatar, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O jogador, de 27 anos, que é internacional pelo seu país, contando com 47 jogos e 19 golos, assinou um contrato por duas temporadas e já está em Vila do Conde, sendo, em breve, integrado no plantel.

Mehdi Taremi, médio de características ofensivas, que pode também jogar como segundo avançado, fez quase toda a carreira no futebol iraniano, tendo-se destacado no Persepolis, antes de rumar ao Al-Gharafa, tendo na época passada cumprido 24 jogos e apontado 10 golos.

O médio é o quarto reforço dos vila-condenses para a temporada 2019/20, depois de Pedro Amaral (ex-Benfica), Pawel Kieszek (ex-Málaga) e Carlos Mané (ex-Sporting).

O Rio Ave anunciou também o empréstimo, por uma temporada, do médio Martim, de 21 anos, ao Casa Pia, da II Liga.

A formação vila-condense começou hoje um período de estágio, de dois dias, em Vila Pouca de Aguiar, tendo agendado para quarta-feira um jogo de treino com o Desportivo de Chaves.

Mehdi Taremi é um fenómeno de popularidade no Irão, sendo seguido no Instagram por mais de dois milhões de utilizadores.