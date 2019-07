“O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão”. Jesus recebe ex-Atlético de Madrid

Depois de abandonar o Atlético de Madrid, onde passou as últimas quatro épocas, Filipe Luís vai jogar no Flamengo. O lateral esquerdo de 33 anos regressa assim ao Brasil, país que abandonou com 19 anos, em 2004/05, para jogar no Ajax.

O internacional brasileiro, que passou a carreira na Europa - em 2014/15 esteve no Chelsea, depois de quatro anos no Atlético e outros quatro no Deportivo - vai agora representar aquela diz ser a sua equipa do coração. "Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão", escreveu no Twitter.

Filipe Luís já tinha atuado no Brasileirão, ao serviço do Figueirense, por duas épocas.

Recorde-se que a equipa de Jorge Jesus já tinha garantido outro reforço sonante para a defesa: Rafinha, lateral direito ex-Bayern de Munique.