Claque portista critica Fábio Coentrão: cuspidelas nos adeptos, insultos racistas e condição física deplorável

Aos 31 anos, depois de já ter representado Benfica e Sporting, Fábio Coentrão está perto de assinar pelo FC Porto, mas a contratação não agrada a todos. A claque portista Coletivo Ultras 95 lançou esta quarta-feira um comunicado a criticar fortemente a transferência, mesmo sem mencionar diretamente o nome do jogador.

"Nunca nos intrometemos nas contratações do Clube nem na sua gestão de plantel, mas neste caso vemo-nos forçados a dar a nossa opinião", começa por explicar o texto publicado no Facebook, onde o grupo tem uma página seguida por 30 mil utilizadores. "Pessoas que sempre insultaram e cuspiram os nossos adeptos, festejaram golos com gestos grosseiros, sempre destilaram ódio contra o nosso Clube, fosse de vermelho, verde ou outro emblema, que se espumam com insultos racistas a atletas do nosso clube não podem vestir a nossa camisola!", explicam.

"Não entraremos pela vertente desportiva e pela condição física deplorável e temos todos a noção que esta é a opinião unânime dos nossos adeptos e não apenas do nosso grupo. Exigimos RESPEITO pelo FUTEBOL CLUBE DO PORTO e pelos seus ADEPTOS e pedimos a quem tem o poder de decidir para não avançar com esta contratação!", concluem.

Fábio Coentrão, jogador formado no Rio Ave, notabilizou-se ao serviço do Benfica, onde esteve três épocas. Em 2011/12, transferiu-se para o Real Madrid, onde passou quatro anos, antes de ser emprestado por uma época ao Mónaco, regressando depois novamente para Madrid.

Em 2017/18, o internacional português esteve emprestado ao Sporting, que disse ser o seu clube do coração, e em 2018/19 representou o Rio Ave, onde completou 23 jogos.