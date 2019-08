Oficial: Marchesín é o novo guarda-redes do FC Porto

O guarda-redes Agustín Marchesín vai ser jogador do FC Porto. A transferência foi confimada oficialmente pelo Club América, do México, que detinha o passe do argentino de 31 anos.

O FC Porto vai pagar mais de 7 milhões de euros pelo passe do jogador.

O guarda-redes deve chegar ao Porto ainda a tempo de poder participar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendada para a próxima semana.