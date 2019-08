Rafael Leão trocou o Lille pelo AC Milan e o Sporting tem algo a dizer sobre isso

Rafael Leão já trocou os franceses do Lille pelos italianos do AC Milan, mas ainda continua a ter o Sporting à perna. Anunciada a transferência do internacional português para Itália, o clube de Alvalade aproveitou para emitir um comunicado, esta quinta-feira, voltando a exigir "a devida compensação" depois da rescisão de Leão, em 2018, na sequência do ataque a Alcochete.

De acordo com o Sporting, "ao jogador Rafael Leão não assistia razão para resolver o contrato de trabalho desportivo", pelo que o clube "continuará a lutar por fazer valer os seus direitos nas instâncias competentes e, sobretudo, junto da FIFA, onde reclamará do Lille OSC a compensação devida pelos direitos desportivos do jogador".

Rafael Leão: “O João Félix é um craque. Apostaram nele, ele mostrou que estava preparado e agora está a fazer golos” Apesar de ainda ser muito novo, o avançado português conta que espera ter lugar na seleção A, em entrevista ao “Record” esta quarta-feira

Em declarações à agência noticiosa France Press (AFP), o presidente do Lille, Gérard Lopez, afirmou no domingo que os milaneses tinham feito "uma proposta de 35 milhões de euros, mais 20% do montante de uma futura venda".

O clube transalpino, quinto classificado na última temporada da Série A, lembra o percurso de Rafael Leão, que assinou pelo Lille no verão de 2018, depois de se ter estreado pela equipa principal do Sporting em 2017.

O jogador, formado nos leões, foi um dos nove futebolistas que rescindiram unilateralmente com o Sporting, após o ataque de adeptos à academia de Alcochete, em maio de 2018, no final de um campeonato em que a equipa terminou em terceiro.

Alguns jogadores acabariam por chegar a acordo ou até regressarem ao Sporting, já sob a gestão de um presidente interino, na ocasião Sousa Cintra, mas Rafael Leão manteve um litígio com o antigo clube.

O Sporting reclama do antigo jogador uma indemnização de 45 milhões de euros.No Lille, que foi vice-campeão francês, o avançado disputou 26 jogos e marcou oito golos.

O comunicado do Sporting, na íntegra

"Em face da notícia da transferência do jogador Rafael Leão do Lille OSC para o AC Milan, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD esclarece o seguinte:

1. Que continua a considerar que ao jogador Rafael Leão não assistia razão para resolver o contrato de trabalho desportivo que o ligava à Sporting CP - Futebol, SAD;

2. Que continuará a lutar por fazer valer os seus direitos nas instâncias competentes e, sobretudo, junto da FIFA, onde reclamará do Lille OSC a compensação devida pelos direitos desportivos do jogador de que se viu ilicitamente privada, cujo valor é ilustrado pela transferência agora anunciada,

3. E que tudo fará para que os infractores não sejam beneficiados, como mandam as regras do jogo e da ética na relação entre Clubes."