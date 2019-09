O mercado em direto: Jesé está na mesa de negociações

17h13: É oficial: o guarda-redes Navas chegou ao PSG e com um vídeo promocional à mistura.

17h10: O guarda-redes Vaná segue para o Famalicão, o clube dos emprestados, por, claro, empréstimo do FC Porto.

16h02: O jornal “Record” e a SIC Notícias avançam que Jesé Rodríguez, extremo vinculado ao PSG, estará a caminho do Sporting. Real. O avançado, que nunca singrou no PSG, esteve emprestado ao Bétis, ao Stoke City e ao Las Palmas.

15h59: Icardi, a mulher-empresária Wanda Nara, uma porta de entrada no Paris Saint-Germain. Aqui estão as imagens.

14h40: Aqui está a lista oficial da Liga sobre as transferências realizadas cá no burgo até ao momento:

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Fábio Mutaró Baldé - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

David Pinto Veiga - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

Nuno Miguel Ribeiro da Cruz Sequeira - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

Filipe Daniel Santoa Neves - Revalidação - Junior "A" - CD Mafra - Futebol SDUQ, LAD.

Gonçalo Faria Costa - Revalidação - Sporting CP - Futebol, Sad.

Patrick Maswanganyi - Transferência Internacional - UD Oliveirense - Futebol SDUQ, Lda.

Pedro Miguel Carvalho Martins - Revalidação - Contrato de Formação - SC Braga - Futebol, Sad.

Yang Seonghwan - Transferência Nacional - Académico de Viseu FC - Futebol, Sad.

Diogo José do Rosário Gomes Figueiras - Cedência Temporária - Rio Ave FC - Futebol SDUQ, Lda

Facundo Agustin Batista Ochoa - Transferência internacional - Ac. Viseu FC – Futebol, SAD

Samuel de Almeida Costa - Revalidação - SC Braga – Futebol, SAD

Arnaldo Francisco da Costa Neto - Transferência internacional - UD Oliveirense – Futebol, SDUQ, Lda.

Martin Chrien - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Samuel Jumpe Soares - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Tomás Costa Silva - Revalidação - Sporting CP – Futebol, SAD

Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Inclusão no plantel - Vitória FC, SAD

14h09: Pausa para almoço, quer-nos parecer. A cadência de notícias e rumores sobre transferências e fecho de mercado abrandaram. Um homem e uma mulher têm direito ao descanso.

via GIPHY

13h41: O Krasnodar, que eliminou o FC Porto na pré-eliminatória da Champions, assegurou a contratação de Manuel Fernandes, que se encontrava em fim de contrato. O português continua, portanto, na Rússia.

13h34: O jornal "Record" avança que o acordo entre Sporting, Shakhtar e Fernando está fechado. “O jovem brasileiro de 20 anos vai reforçar o Sporting e ser o substituto de Raphinha”. Cai, assim, o interesse em Paulinho, do Bayer Leverkusen.

13h30: Entretanto, no Benfica e no FC Porto, especificamente no departamento de compras e vendas, que fica paredes meias com os RH e os gabinetes de Vieira e Pinto da Costa, o trabalho não pára.

via GIPHY

13h27: O vídeo da chegada de Thierry Correia - e do seu cabelo - a Valencia está aqui.

13h18: A foto clássica para a posteridade: o defesa Nacho Monreal trocou o Arsenal pela Real Sociedade

13h09: Dizem os jornais desportivos que o Sporting está em negociações com o Shakthar por Fernando, extremo-esquerdo/avançado brasileiro internacional sub-20. Fernando foi contratado ao Palmeiras em 2018, por 5,5 milhões de euros, mas não tem contado para Luís Castro, o treinador da equipa ucraniana.

12h57: O ex-Sporting Seydou Doumbia apresentado no FC Sion, da Suíça. Pose, fotografia, um like

12h51: Este é Llorente, o espanhol galã, apresentado no Nápoles.

12h48: Bom, a questão que se impõe: este rapaz fica, não é verdade?

via GIPHY

12h38: Lá fora: Icardi (Inter de Milão) está a caminho do Paris Saint-Germain e Keylor Navas (Real Madrid) também. Portanto, isto quer dizer que Neymar pode estar de saída, enfim, de Paris?

12h21: O Sporting está num lufa-lufa que só visto: agora é Diaby que foi avistado na Turquia. A imprensa de lá diz que o maliano irá jogar pelo Besiktas, provavelmente por empréstimo com opção de compra. E assim se despacha um mal-amado.

12h16: Recuperando: Henrik Mkhitaryan está em Roma para a Roma onde irá jogar por Paulo Fonseca por empréstimo. Outra coisa: Falcão está no Galatasaray.

12h12: Ora então, Julen Lopetegui acaba de receber um reforço. É mexicano, é avançado e é o Chicharito.

12h10: Então, é assim: Thierry Correia poderá estar a caminho do Valencia por 12 milhões de euros (mais objetivos), dizem os espanhóis. O negócio está a ser liderado por, claro, Jorge Mendes. Para fora também foi Raphinha, para o Rennes, por 20 milhões de euros. Por outro lado, Mendes arranjou, finalmente, poiso para André Silva que se juntará a Gonçalo Paciência e a Bas Dost no Eintracht de Frankfurt. Uma linha avançada simpática.



12h06: Bom dia, gente. Aqui estamos nós em direto para mais uma edição daquilo a que chamamos o dia do juízo final. O fecho do mercado acontece esta segunda-feira e até à meia-noite tudo pode acontecer. Ou pouco. Ou talvez nada. Não interessa. O que interessa é que estamos aqui por si e trazemos já as últimas, as mais frescas de todas.