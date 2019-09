O mercado em direto: Thierry, Diaby e Raphinha saem do Sporting, Fernando chega por empréstimo

22h02: A Liga de Clubes divulgou a mais recente atualização das novas inscrições de jogadores recebidas.

Marcus Edward - Transferência internacional - Vitória SC - Futebol, SAD

Pedro Miguel Nunes Miranda - Revalidação - Varzim SC – Futebol, SDUQ, Lda.

Ruster Santos D’Ajuda - Cedência temporária - FC Penafiel, SAD

José Pedro Gonçalves da Costa - Transferência internacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Pedro Luís Machado Ganchas - Revalidação - SL Benfica – Futebol, SAD

Tiago Filipe Alves Araújo - Transferência internacional - Junior - SL Benfica – Futebol, SAD

Nor-Nor Emmanue Maviram - Transferência internacional - Junior - FC Porto – Futebol, SAD

Kristian Antonov Dobrev - Transferência internacional - Junior - FC Porto – Futebol, SAD

Vítor Monteiro Luiz - Cedência temporária - Rio Ave FC - Futebol SDUQ, Lda

Nuno Maria de Melo Machado Cerejeira Namora - Transferência nacional - Rio Ave FC - Futebol SDUQ, Lda

Hugo Domingos Gomes - Transferência nacional - Varzim SC – Futebol, SDUQ, Lda.

Miguel Silva Reisinho - Transferência nacional - Boavista FC - Futebol, SAD

André Alexandre Antunes Pedrosa - Revalidação - Vitória FC, SAD

Leonardo Ventura de Jesus do Chão - Revalidação - Vitória FC, SAD

Steven Fernandes Pereira - Cedência temporária - Ac. Viseu FC – Futebol, SAD

Carlos Eugénio Júnior Tavares dos Santos - Transferência internacional - Portimonense – Futebol, SAD

Lynconl Souza Nunes - Transferência nacional - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Fernando dos Santos Pedro - Transferência internacional - Sporting CP – Futebol, SAD

21h59: Vai mesmo acontecer: se repararem bem, os olhos de Mauro Icardi aparecem algumas vezes neste puzzle giratório que o Paris Saint-Germain partilhou. O avançado argentino, pelo que tem sido escrito, vai ser emprestado pelo Inter de Milão ao clube francês.

21h39: É avançado, pode jogar a extremo e tem muita experiência de futebol inglês. O brasileiro Lucas Piázon chegou ao Rio Ave de Carlos Carvalhal.

21h37: Radamel Falcao vai prosseguir a sua vida goleadora em Istambul. O colombiano foi confirmado no Galatasaray.

21h29: Entretanto, o mercado em Itália já fechou, logo, é menos um sítio onde a maior novela portuguesa deste verão pode acabar, mesmo que esteja a passar entre os pingos da chuva meteórica das últimas horas com que o Sporting tem vendido jogadores.

21h21: O Sporting informou a Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) que recebeu 21 milhões de euros por Raphinha e que pagou 2,5 milhões com custos de intermediação da transferência.

21h18: O Benfica oficializou um central brasileiro, de seu nome Morato, vindo do São Paulo. Tem 18 anos e vai jogar, para já, na equipa B.

20h44: Portanto, como estão as coisas, a impressão que o Sporting dá é estar a preocupar-se primeiro com as saídas e depois com eventuais entradas. De momento, os extremos de raíz disponíveis no plantel são Gonzalo Plata, Rafael Camacho, Jovan Cabral e Marcos Acuña. Os primeiros três nunca foram titulares esta época e o último tem jogado a lateral esquerdo.

De resto, há Luciano Vietto, que tem partido da esquerda do ataque para pedir passes e bola em zonas mais interiores. E agora, também há Fernando, que tem apenas 20 anos e vai cumprir no Sporting a segunda temporada a jogar na Europa.

20h36: Agora sim, está mesmo feito, porque ao segundo vídeo, Raphinha já aparece vestido à Rennes. Falta saber mais informações quanto aos valores envolvidos, mas, para já, não foi o clube francês a divulgá-los - apesar de já ter confirmado o negócio.

20h27: Algures no título do tweet em baixo e no artigo para o qual remete está escrito, em alfabeto cirílico, que o Sporting garantiu Fernando por empréstimo. É um extremo brasileiro, de 20 anos, que não estava a ter muito tempo de jogo no Shakthar Donetsk de Luís Castro.

E, no seguinte, a oficialização do Sporting em bom português.

20h08: Nem dá tempo para respirar. Abdoulay Diaby foi confirmado pelo Besiktas e é mais um extremo de que o Sporting abdica no plantel. O maliano vai emprestado e o clube turco fica com a opção de compra do seu passe, no final da época.

20h06: Em outras paragens, Ante Rebic é reforço do AC Milan vindo do Eintracht Frankfurt (isto cheira a troca por troca com André Silva). O croata é um avançado muito móvel e rápido nas movimentos de explosão para a profundidade. Tem muita técnica nos pés e vai integrar uma equipa que Marco Giampaolo tem tentado colocar a jogar em estilo curto, com muitas tabelas e apoios frontais para progredir no campo.

19h57: Enquanto nada mais se sabe sobre Raphinha, o Sporting confirma que vendeu Thierry Correia ao Valência, por 12 milhões de euros.

19h47: Pode nada querer dizer, porque nisto do futebol é lugar-comum saber-se que não é certo, mas, ali pelos 10 segundos do vídeo (em baixo) que foi partilhado pelo Rennes, vê-se um ecrã de computador no qual alguém estava a tratar, ao que parece, de compilar os melhores momentos de Raphinha no Sporting.

Pelo menos, estava a ver jogadas do Portimonense-Sporting, de há duas semanas.

19h42: E, de repente, Frankfurt virou terra de bons avançados. André Silva já foi confirmado no clube de Gonçalo Paciência e Bas Dost, que não se pode queixar de falta de diferentes perfis de homens que jogam mais perto da área e da baliza dos outros. O avançado português chega emprestado, por duas épocas, pelo AC Milan.

19h06: Eis a lista de novos jogadores que foram inscritos na Liga de Clubes, até às 18 horas. Spoiler alert: não há novidades para as equipas principais dos grandes.

Leandro Cordeiro de Lima Silva - Transferência Nacional - Vitória FC, SAD

Franco Laureano Almara - Transferência internacional - Junior - UD Vilafranquense - Futebol, Sad.

Hugo Filipe Pinto Sérvulo Firmino - Transferência Internacional - Estoril Praia - Futebol, Sad.

Luca Van Der Gaag - Revalidação - Junior "A" - Os Belenenses, Sad.

Nilton Varela Lopes - Revalidação - Junior "A" - Os Belenenses, Sad.

Frédéric Maciel - Transferência Nacional - Varzim SC - Futebol SDUQ, Lda.

Leonardo Acevedo Ruíz - Cedência Temporária - Varzim SC - Futebol SDUQ, Lda.

Romário Correa de Souza - Transferência Internacional - Ass.Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda

Jaílson de Lima Araújo - Transferência Internacional - CD Aves - Futebol, Sad.

Vanailson Luciano de Souza Alves - Prorrogação - FC Porto – Futebol, SAD

Vanailson Luciano de Souza Alves - Cedência temporária - FC Famalicão – Futebol, SAD

Jubal Rocha Mendes Junior - Transferência nacional - Vitória FC, SAD

Anderson de Oliveira da Silva - Transferência internacional - Portimonense – Futebol, SAD

Ismael da Costa Lekbab - Prorrogação - Varzim SC – Futebol, SDUQ, Lda.

Hélio Altino Fonseca Lopes da Cruz - Transferência nacional - CD Mafra – Futebol, SDUQ, Lda.

Lucas Henrique da Silva - Cedência temporária - Estoril-Praia – Futebol, SAD

João Pedro Eira Antunes da Silva - Revalidação - Sporting CP – Futebol, SAD

Joyce Francesco Anacoura - Transferência nacional - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Miguel José Pereira Fernandes - Revalidação - Ac. Viseu FC – Futebol, SAD

18h41: A "SIC Notícias" avança que Jesé Rodríguez já estará em Lisboa para assinar contrato com o Sporting.

18h39: E há mais para quem é romano e apoia a lado grená da cidade. O Arsenal emprestou à AS Roma o jogador por quem o Google receberá mais perguntas sobre como se soletra o seu nome. Eis Henrikh Mkhitaryan, mais um reforço para Paulo Fonseca.

18h03: Mais um treinador português a com o cesto das compras mais pesado. A AS Roma de Paulo Fonseca anunciou o Nikola Kalinic, avançado croata que marcou quatro golos na última época, com o Atlético de Madrid, que o empresta ao clube italiano.

17h51: Pára tudo, por favor: o Shakthar Donetsk fez uma contratação sonante e não implicou um jogador brasileiro. Luís Castro vai ter um típico extremo a partir da esquerda para dentro, de seu nome Yevhen Konoplyanka. O ucraniano esteve no Sevilha uma época e meia antes de jogar as últimas duas no Schalke 04.

Não tem sido tudo aquilo que prometia quando, em 2015, chegou à final da Liga Europa com o Dnipro (uma das que o Sevilha venceu em série), mas há coisas piores para um treinador do que ter Konoplyanka de um lado e Marlos do outro, como extremos de pé trocado.

17h39: Do outro lado da fronteira, mas não muito longe, o Celta de Vigo contratou Rafinha Alcântara. O médio/extremo para quem as lesões nos joelhos têm sido bastante chatas volta a ser emprestado ao clube galego - já o fora em 2013/14 -, depois de estar praticamente uma temporada a recuperar de mais outra cirurgia. Rafinha está com 26 anos e é internacional brasileiro.

17h32: o Vitória garantiu o empréstimo de Marcus Edwards, um extremo canhoto do Tottenham, que tem 20 anos e, a época passada, esteve emprestado ao Excelsior, da primeira divisão holandesa. Fez 28 jogos e marcou dois golos.

17h13: É oficial: o guarda-redes Navas chegou ao PSG e com um vídeo promocional à mistura.

17h10: O guarda-redes Vaná segue para o Famalicão, o clube dos emprestados, por, claro, empréstimo do FC Porto.

16h02: O jornal “Record” e a SIC Notícias avançam que Jesé Rodríguez, extremo vinculado ao PSG, estará a caminho do Sporting. Real. O avançado, que nunca singrou no PSG, esteve emprestado ao Bétis, ao Stoke City e ao Las Palmas.

15h59: Icardi, a mulher-empresária Wanda Nara, uma porta de entrada no Paris Saint-Germain. Aqui estão as imagens.

14h40: Aqui está a lista oficial da Liga sobre as transferências realizadas cá no burgo até ao momento:

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Fábio Mutaró Baldé - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

David Pinto Veiga - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

Nuno Miguel Ribeiro da Cruz Sequeira - Revalidação - SC Braga - Futebol, Sad.

Filipe Daniel Santoa Neves - Revalidação - Junior "A" - CD Mafra - Futebol SDUQ, LAD.

Gonçalo Faria Costa - Revalidação - Sporting CP - Futebol, Sad.

Patrick Maswanganyi - Transferência Internacional - UD Oliveirense - Futebol SDUQ, Lda.

Pedro Miguel Carvalho Martins - Revalidação - Contrato de Formação - SC Braga - Futebol, Sad.

Yang Seonghwan - Transferência Nacional - Académico de Viseu FC - Futebol, Sad.

Diogo José do Rosário Gomes Figueiras - Cedência Temporária - Rio Ave FC - Futebol SDUQ, Lda

Facundo Agustin Batista Ochoa - Transferência internacional - Ac. Viseu FC – Futebol, SAD

Samuel de Almeida Costa - Revalidação - SC Braga – Futebol, SAD

Arnaldo Francisco da Costa Neto - Transferência internacional - UD Oliveirense – Futebol, SDUQ, Lda.

Martin Chrien - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Samuel Jumpe Soares - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Tomás Costa Silva - Revalidação - Sporting CP – Futebol, SAD

Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Inclusão no plantel - Vitória FC, SAD

14h09: Pausa para almoço, quer-nos parecer. A cadência de notícias e rumores sobre transferências e fecho de mercado abrandaram. Um homem e uma mulher têm direito ao descanso.

13h41: O Krasnodar, que eliminou o FC Porto na pré-eliminatória da Champions, assegurou a contratação de Manuel Fernandes, que se encontrava em fim de contrato. O português continua, portanto, na Rússia.

13h34: O jornal "Record" avança que o acordo entre Sporting, Shakhtar e Fernando está fechado. “O jovem brasileiro de 20 anos vai reforçar o Sporting e ser o substituto de Raphinha”. Cai, assim, o interesse em Paulinho, do Bayer Leverkusen.

13h30: Entretanto, no Benfica e no FC Porto, especificamente no departamento de compras e vendas, que fica paredes meias com os RH e os gabinetes de Vieira e Pinto da Costa, o trabalho não pára.

13h27: O vídeo da chegada de Thierry Correia - e do seu cabelo - a Valencia está aqui.

13h18: A foto clássica para a posteridade: o defesa Nacho Monreal trocou o Arsenal pela Real Sociedade

13h09: Dizem os jornais desportivos que o Sporting está em negociações com o Shakthar por Fernando, extremo-esquerdo/avançado brasileiro internacional sub-20. Fernando foi contratado ao Palmeiras em 2018, por 5,5 milhões de euros, mas não tem contado para Luís Castro, o treinador da equipa ucraniana.

12h57: O ex-Sporting Seydou Doumbia apresentado no FC Sion, da Suíça. Pose, fotografia, um like

12h51: Este é Llorente, o espanhol galã, apresentado no Nápoles.

12h48: Bom, a questão que se impõe: este rapaz fica, não é verdade?

12h38: Lá fora: Icardi (Inter de Milão) está a caminho do Paris Saint-Germain e Keylor Navas (Real Madrid) também. Portanto, isto quer dizer que Neymar pode estar de saída, enfim, de Paris?

12h21: O Sporting está num lufa-lufa que só visto: agora é Diaby que foi avistado na Turquia. A imprensa de lá diz que o maliano irá jogar pelo Besiktas, provavelmente por empréstimo com opção de compra. E assim se despacha um mal-amado.

12h16: Recuperando: Henrik Mkhitaryan está em Roma para a Roma onde irá jogar por Paulo Fonseca por empréstimo. Outra coisa: Falcão está no Galatasaray.

12h12: Ora então, Julen Lopetegui acaba de receber um reforço. É mexicano, é avançado e é o Chicharito.

12h10: Então, é assim: Thierry Correia poderá estar a caminho do Valencia por 12 milhões de euros (mais objetivos), dizem os espanhóis. O negócio está a ser liderado por, claro, Jorge Mendes. Para fora também foi Raphinha, para o Rennes, por 20 milhões de euros. Por outro lado, Mendes arranjou, finalmente, poiso para André Silva que se juntará a Gonçalo Paciência e a Bas Dost no Eintracht de Frankfurt. Uma linha avançada simpática.



12h06: Bom dia, gente. Aqui estamos nós em direto para mais uma edição daquilo a que chamamos o dia do juízo final. O fecho do mercado acontece esta segunda-feira e até à meia-noite tudo pode acontecer. Ou pouco. Ou talvez nada. Não interessa. O que interessa é que estamos aqui por si e trazemos já as últimas, as mais frescas de todas.