Na terra do Haaland: o prodígio escolheu Dortmund

O avançado norueguês Erling Braut Haaland, que representava os austríacos do Salzburgo, assinou contrato com o Borussia Dortmund até 2024, anunciou este domingo o clube que disputa a liga alemã de futebol.

"Apesar de ter tido ofertas dos principais clubes europeus, Erling Haaland optou pelo projeto desportivo do Borussia Dortmund, pelo que a nossa insistência valeu a pena", disse o diretor executivo do clube, Hans-Joachim Watzke, em declarações publicadas no sítio oficial na Internet.

Haaland, de 19 anos, foi o segundo melhor marcador da fase de grupos da Liga dos Campeões, com oito golos, e tornou-se, em setembro, o terceiro autor mais jovem de um 'hat-trick' (contra os belgas do Genk) na competição.

Ha a land: os sonhos de um miúdo promissor Chama-se Erling Braut Haaland, tem 19 anos, e marcou três golos na estreia na Liga dos Campeões. Ah, e já marcou 17 golos esta época. E quer ser campeão inglês pelo Leeds

A jovem promessa norueguesa, nascido na cidade inglesa de Leeds e filho do antigo defesa central Alf-Inge Haaland, é um dos jogadores europeus em ascensão, tendo marcado 28 golos em 22 jogos disputados pelo Salzburgo esta época.

O avançado norueguês, de 1,94 metros, já esteve em Dortmund para conhecer as instalações do clube e irá juntar-se à equipa em 03 de janeiro de 2020, na véspera de a comitiva viajar para um estágio em Marbella, em Espanha.