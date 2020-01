Há mais um português no portuguesíssimo Wolves

O futebolista Daniel Podence foi hoje anunciado como reforço do Wolverhampton, com o extremo português a deixar o Olympiacos e a assinar pelos ingleses por quatro épocas e meia, até 2024.

“De 24 anos, pode jogar em qualquer um dos flancos e oferece uma opção renovada de ataque para Nuno Espírito Santo, assinando um contrato de quatro anos e meio”, refere o clube inglês na sua página oficial.

Os ‘wolves’, a equipa mais ‘portuguesa’ na Liga inglesa de futebol, aumenta o número de jogadores lusos no plantel, com Podence a juntar-se a Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Diogo Jota.

O jogador tinha chegado ao Olympiacos em 2018, depois de rescindir unilateralmente com o Sporting, na sequência do ataque à Academia de Alcochete, que levou nove futebolistas a rescindirem com os ‘leões’.

Já em 2019, o Sporting chegou a acordo com o Olympiacos, com o clube grego a acordar o pagamento de sete milhões de euros.

“Estou muito entusiasmado. Sempre foi um sonho de criança jogar na ‘Premier League’ e vejo isto como um sonho tornado realidade”, disse o jogador, citado pelo Wolverhampton no seu site oficial.

Na sua conta no Instagram, o jogador já se tinha despedido da Grécia, referindo sair com um “misto de emoções”.

“O sentimento de gratidão e felicidade por ter representado este grande clube europeu, o maior da Grécia. Poder dizer aos meus filhos que joguei no Olympiacos e com sucesso. Por outro lado, o sentimento de nostalgia e saudade por deixar um clube e pessoas que me receberam tão bem”, escreveu o futebolista.

Podence começou a carreira nas escolinhas do Belenenses, saindo depois para o Sporting, clube no qual esteve 12 épocas, uma emprestado ao Moreirense, desde os infantis, passando por todos os escalões até aos seniores.