Trincão no Barcelona por 31 milhões de euros

O português Trincão foi contratado pelo colosso Barcelona por 31 milhões de euros, tornando-se, assim, o negócio mais lucrativo da história do SC Braga. O negócio, que andava a ser noticiado ultimamente, foi anunciado oficialmente pelo Braga nas redes sociais, especificando que o jovem jogador continuará em Portugal até final da época.

Esta temporada, Francisco Trincão soma 22 jogos pelo Braga (oito como titular, 14 como suplente utilizado), tendo marcado três golos no caminho.

Internacional pelos escalões mais jovens de Portugal, Trincão sagrou-se campeão europeu de sub-19 em 2018, prova na qual foi o melhor marcador, preparando-se para ingressar a partir de 01 de julho no Barcelona, que ‘segura’ o jogador com uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros.

Natural de Viana do Castelo, Trincão, que fez quase toda a formação no Sporting de Braga, tendo representado também o Vianense e o FC Porto, destacou-se esta época no clube minhoto, tendo já disputado 22 jogos e marcado três golos.

Trincão será o 10.º jogador português a representar o FC Barcelona, depois de Jorge Mendonça (na década de 60 do século passado), Figo, Simão Sabrosa, Vítor Baía, Fernando Couto, Deco, Ricardo Quaresma, André Gomes e Nélson Semedo.