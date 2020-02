Último dia de mercado: Dyego Sousa é o novo avançado do Benfica, Sporting e FC Porto não compram nem vendem

Vitória, vitória, acabou-se a história, em agosto há mais. Longe vão os tempos em que os dias 31 de janeiro era dias de incerteza, surpresas de última hora, inscrições falhadas ou papéis que entram já depois do deadline. Em 2020, surpresa só talvez a confirmação da compra de Francisco Trincão pelo Barcelona por 31 milhões de euros, o maior negócio da história do Sp. Braga. O jovem extremo só segue para a Catalunha no verão.

No Minho, houve outro clube a ver os seus cofres ficarem significativamente mais cheios: o V. Guimarães recebeu 18 milhões de euros do Leverkusen, que leva para a Bundesliga uma das revelações da liga portuguesa, o central Tapsoba.

Nos três grandes, só o Benfica se reforçou: Dyego Sousa chega da China, por empréstimo. Um negócio de ocasião que reforça o ataque dos encarnados, após a saída de Raul de Tomas.

O Sporting não contratou ninguém para o lugar do lesionado Luiz Phellype e apenas inscreveu Francisco Geraldes, que terá assim nova oportunidade para se mostrar na primeira equipa dos leões, agora com mais espaço depois da saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, naquela que foi a transferência mais choruda deste janeiro, 55 milhões de euros.

Do FC Porto, nada a dizer: não houve contratações nem saídas na primeira equipa.

Lá fora, o dia começou com a notícia da ida de Cédric Soares do Southampton para o Arsenal. Emre Can saiu da Juventus para o Borussia Dortmund e Yannick Ferreira-Carrasco está de regresso ao Atlético Madrid… saudades de quando o mercado de inverno nos dava Luis Suarez no Liverpool ou Fernando Torres a trocar os reds pelo Chelsea.

0h52: E ainda antes da 1h, aí estão as últimas inscrições na liga portuguesa neste mercado de inverno. Surpresas? Nem uma. O Benfica inscreve Derlis Mereles, contratado ao Rubio Ñu e destaque ainda para a chegada de Elias Abouchabaka, antigo internacional jovem alemão, que reforça o V. Guimarães vindo do RB Leipzig.

Lista de documentação apresentada até às 24h00:

Armindo Rodrigues Mendes Furtado - Transferência Internacional - A. Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda.

Alhassane Keita - Inclusão de plantel - Os Belenenses - SDF, SAD

Derlis Joel Mereles Mora - Inclusão de plantel - SL Benfica, Futebol SAD

Ricardo José Martins Teixeira - Revalidação (Júnior) - Leixões SC, Futebol SAD

Elias Abouchabaka - Transferência Internacional - Vitória SC, Futebol SAD

Nadson da Silva Mesquita - Transferência Nacional - Leixões SC, Futebol SAD

Jason Bahamboula - Transferência Internacional (Júnior) - Vitória SC, Futebol SAD

0h50: Pedro Delgado é reforço do Desp. Aves. O extremo formado no Sporting e Inter de Milão jogava no Shandong Luneng da liga chinesa, que assistiu a uma verdadeira debandada de jogadores nesta janela de transferência.

0h43: Bruno Fernandes terá novo companheiro no ataque do Man. United: o nigeriano Odion Ighalo chega por empréstimo do Shanghai Shenhua até ao final da temporada. Uma transferência mesmo em cima do gongo.

0h00: Ding! Ding! Ding! PÁRA TUDO! É meia-noite e está fechado o mercado de inverno.

Resta agora esperar pela lista final da Liga, que só deverá surgir pela 1h. Mas não será de esperar novidades bombásticas, num #DeadlineDay bastante murchinho.

23h50: A 10 minutos do fecho do mercado, a Liga atualiza a lista de inscrições feita até às 23h.

Lista de documentação apresentada até às 23h00:

Rui Pedro da Silva e Sousa - Transferência Internacional (Sub-cedência) - Leixões SC, Futebol SAD

Matheus Mascarenhas Santos Raimundo - Transferência Internacional - Vitória SC, Futebol SAD

Derjiaduo - Transferência Internacional - CD Aves, Futebol SAD

Filipe José de Lima Mendes - Inclusão de plantel - Os Belenenses - SDF, SAD

Diogo Horta Leitão - Revalidação - Leixões SC, Futebol SAD

Thiago dos Santos Silva - Revalidação - Leixões SC, Futebol SAD *

Iuri António Teixeira Tavares - Transferência Nacional - Vitória SC, Futebol SAD *

Miguel Aires Fernandes Oliveira - Cedência Temporária - Leixões SC, Futebol SAD *

Ibrahima Kader Ariel Bamba - Transferência Internacional (Júnior) - Vitória SC, Futebol SAD *

*Contratos em análise

23h24: De malas feitas de Portugal está Enzo Zidane, que chegou ao Desp. Aves no início do ano com toda a expectativa que o sobrenome carrega, mas sai a título definitivo para o Almeria sem deixar marca no nosso futebol.

23h18: A confirmação oficial chega já depois do fecho de mercado em França: Nico Gaitán vai ser mesmo jogador do Lille. O argentino de 31 anos estava sem clube e assina com os franceses até ao final da temporada.

23h00: That's all folks: mercado fechado em Inglaterra e Reino Unido fora da União Europeia. Bummer.

22h56: Dia de fecho de mercado animado para o Olympiacos de Pedro Martins: em menos de nada garante o lateral português Cafú, ex-Legia Varsóvia, e Emre Mor, o tão talentoso quanto problemático atacante do Celta de Vigo, que na primeira parte da temporada esteve emprestado ao Galatasaray.

22h45: Faltam 15 minutos para o fecho do mercado em França, Espanha e Inglaterra - onde o mercado fecha ao mesmo tempo que a história do Reino Unido na União Europeia.

22h05: Batem as 22h e há mais novidades vindas diretamente da Liga. Ou então, talvez não: as novas inscrições não trazem propriamente bombas. Destaque talvez para o V. Setúbal, que confirma a inscrição de dois jovens vindos do futebol italiano, Mirko Antonucci, emprestado pela Roma, e Tòfol Montiel, cedido pela Fiorentina.

Lista de documentação apresentada até às 21h00:

Aaron Tshibola - Tranferência Internacional - CD Aves, Futebol SAD

Junior Etoundi Tsimi - Transferência Nacional - SC Covilhã, Futebol SDUQ Lda.

Bruno Alexandre Vieira Almeida - Cedência Temporária - Marítimo da Madeira, Futebol SAD

Dionatha da Silva - transferência Internacional - UD Oliveirense, Futebol SAD

Miguel Alexandre Jesus Rosa - Revalidação - CD Cova da Piedade, Futebol SAD

Romário Baldé - Cedência Temporária - Leixões SC, Futebol SAD

Mirko Antonucci - Transferência Internacional - Vitória FC, Futebol SAD

Lucas Paes Souza - Transferência Internacional - Vitória FC, Futebol SAD

Cristobal Montiel Rodriguez - Transferência Internacional - Vitória FC, Futebol SAD

Ben Qadir Abou Ouattara - Transferência Internacional - Vitória SC, Futebol SAD

Joelson Fernando Teixeira Nunes - Transferência Internacional - A. Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda.

Celton Anssumane Biai - Transferência Nacional - Vitória SC, Futebol SAD *

Hugo Manuel Neves - Transferência Nacional - Vitória FC, Futebol SAD *

Amâncio João Pita Canhembe - Revalidação - Vitória FC, Futebol SAD *

Josue Duverger - Revalidação - Vitória FC, Futebol SAD *

João Pedro Santos Lameira - Cedência Temporária - A. Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda.

Nathan Soares de Carvalho Junior - Transferência Nacional - Académico de Viseu FC, Futebol SAD

Rodrigo Filipe dos Santos Ferreira - Revalidação - Leixões SC, Futebol SAD *

Ronan David Jerónimo - Cedência Temporária - CD Tondela , Futebol SAD *

Miguel Ângelo Almeida Vieira Tavares - Tranferência Nacional - FC Penafiel, Futebol SAD *

Edmilson Gomes dos Santos - Cedência Temporária - Leixões SC, Futebol SAD *

*Contratos em análise

21h55: Mais um português on the move. Aos 23 anos, Gil Dias já jogou em França, Itália e Inglaterra e agora vai experimentar o futebol espanhol. O avançado chega ao Granada por empréstimo do Monaco, com a equipa onde já estão Rui Silva e Domingos Duarte a ficar com opção de compra no final da época.

21h50: O nosso abraço solidário para o Brighton, da Premier League, obrigado a um jantar de recurso neste #DeadlineDay, também conhecido por #DiaEmQueÉImpossivelSairDaFrenteDoComputador.

O nosso jantar foi o mesmo.

21h31: À falta de novidades de mercado, convido o estimado leitor a ler a crónica da Tribuna do Benfica - Belenenses SAD. É só clicar aqui em baixo:

Quem precisa de reforços quando tem Adel Taarabt? No dia em que o mercado de inverno encerra (e em que o Benfica assegurou Dyego Sousa), depois de uma 1ª parte pouco conseguida, em que Taarabt foi o único a brilhar, a equipa de Bruno Lage colocou-se em vantagem, com dois golos, mas o Belenenses SAD ainda complicou as contas na Luz, reduzindo e reentrando na discussão do resultado até ao final (3-2)

21h16: Nós, à espera que algo aconteça neste #DeadlineDay

20h55: Para combater o marasmo que se apoderou deste último dia de mercado, uma confirmação de um jogador que até já esteve bem perto de jogar em Portugal. Kevin-Prince Boateng sai da Fiorentina para o Besiktas. Ficamos à espera das imagens da absoluta loucura no aeroporto de Istambul.

20h03: Estes dias de fecho de mercado são sempre dias de muito trabalho para os gestores de redes sociais desses clubes por mundo fora (para jornalistas, pois claro) e o Ankaragucu tratou de facilitar a vida ao seu: anunciou 15 jogadores num só tweet.

[Na verdade, o clube turco tinha uma proibição de contratações que durou até ontem, quinta-feira, o que talvez explique esta vaga de caras novas]

19h30: Para tristeza de muito bom jogador da fantasy da RealFevr, Edmond Tapsoba, de 20 anos, está de saída do futebol português. O central acabou de ser confirmado pelo Bayer Leverkusen, que paga 18 milhões de euros ao V. Guimarães. Será a maior venda de sempre dos vimaranenses que, por outro lado, perdem um dos melhores defesas da liga.

Os clubes do Minho são mesmo, para já, os grandes vencedores deste #DeadlineDay em Portugal.

19h20: Entretanto, há 20 minutos que o mercado está chiuso em Itália, que é como quem diz, fechado. Na Alemanha fechou às 17h de Lisboa. Apesar de estar no mesmo fuso horário de Portugal, Inglaterra vai fechar as portas do mercado de inverno à mesma hora de Espanha e França, ou seja, às 23h de Lisboa.

19h12: Aí estão fresquinhas, fresquinhas as novas inscrições na Liga. Dyego Sousa e Yony Gonzalez já foram inscritos pelo Benfica, mas a novidade será o regresso de Diogo Salomão a Portugal. O extremo ex-Sporting vai jogar no Santa Clara.

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Boni Dopanga Loockman Trova - Transferência Internacional - Varzim SC, Futebol SDUQ Lda.

Leandro Ivan Barrera - Cedência Temporária - CD Mafra, Futebol SDUQ Lda.

Bernardo Maria Morais Cardoso Vital - Revalidação - Estoril Praia, Futebol SAD

Wesley Dias Claudino - Inclusão de plantel - Estoril Praia, Futebol SAD

Diogo Ferreira Salomão - Transferência Internacional - Santa Clara - Açores, Futebol SAD

Tyrese Momodu Fornah - Transferência Internacional - Casa Pia AC, Futebol SDUQ Lda.

Yusuf Mert Tunç - Transferência Internacional - Varzim SC, Futebol SDUQ Lda.

Aurísio Saliu Fernandes Embaló Júnior - Revalidação - CD Cova da Piedade, Futebol SAD

Dyego Wilverson Ferreira Sousa - Transferência Internacional - SL Benfica, Futebol SAD

José Carlos Teixeira Lopes dos Reis Gonçalves - Transferência Nacional - Leixões SC, Futebol SAD

Tomás Caldas Januário Carvalho Domingos - Revalidação - SL Benfica, Futebol SAD

Yony Alexander Gonzalez Copete - Inclusão de plantel - SL Benfica, Futebol SAD

Luciano Gaston Veja Albornoz - Transferência Internacional - Estoril Praia, Futebol SAD

Gildo Olimpio de Sena Monteiro - Transferência Nacional - CD Cova da Piedade, Futebol SAD

Lewis Mbah Enoh - Cedência Temporária - Casa Pia AC, Futebol SDUQ Lda.

Afonso Bento Martins Jesus Peixoto - Revalidação (júnior) - A. Académica Coimbra - OAF, SDUQ Lda.

18h57: Chegou a ser uma das maiores esperanças do Sp. Braga, mas Xadas foi perdendo espaço no Minho e vai agora emprestado para o Marítimo até ao fim da época. Aos 22 anos, ainda vai a tempo de relançar a carreira.

18h40: Quem está de regresso aos relvados, neste caso pelo Belenenses SAD, é Ricardo Ferreira, central de 27 anos nascido num sítio exótico no Canadá chamado Mississauga mas que chegou a ser internacional português em 2017, num jogo de preparação frente aos Estados Unidos, quando brilhava no eixo da defesa do Sp. Braga. Várias lesões graves nos joelhos travaram aquilo que podia ter sido uma bela carreira. Chega agora nova oportunidade.

18h27: Cristiano Ronaldo fica com um companheiro a menos na Juventus. Emre Can está de volta à sua Alemanha natal, emprestado pelo campeão italiano ao Borussia Dortmund. O médio, formado no Bayern Munique e que começou a brilhar no Leverkusen, chega a Dortmund por empréstimo mas com uma causa obrigatória de compra mediante certos objetivos. E aqui já está ele a dizer umas coisas em alemão.

18h05: O batente ficar a partir daqui com a Lídia Paralta Gomes, que vos acompanhará até ao fecho do mercado. Por volta das 19h está previsto que a Liga de Clubes revele a lista dos novos jogadores inscritos até às 18h.

E figas feitas para que o mercado não tenha um pouco mais de animação.

via GIPHY

17h50: O Sporting Clube de Braga tem um historial de bem puxar pela cabeça quando apresenta reforços. O clube faz por ser criativo, audaz e fora da caixa a desvendar jogadores publicamente - e a Tribuna Expresso escreveu sobre essa faceta, em 2018.

A chegada de Abel Ruiz foi mais uma oportunidade para o departamento de comunicação do Braga dar outra amostra dessa capacidade.

17h32: Um dos nomes mais curiosos do futebol também vai mudar de sítios, apenas seis meses depois de chegar ao Manchester City de Pep Guardiola, que continua a ter uma relação complicada com laterais esquerdos. Angeliño foi emprestado ao RB Leipzig, atual líder da Bundesliga, com opção de compra no final da época.

17h20: Não é bem uma troca por troca, por implica dinheiro. No mesmo dia em que o Barcelona garantiu que levará Trincão no final da temporada, o Braga contratou Abel Ruiz ao Barça, por empréstimo, mas com uma cláusula de compra obrigatória no final da época.

Os minhotos anunciaram que a transferência se tornará definitiva no verão e, a partir daí, os 8 milhões de euros acordados na cláusula serão pagos ao longo de cinco anos. Abel Ruiz é espanhol, joga a avançado e tem 20 anos. Fez a pré-época com a primeira equipa do Barcelona e estava a jogar na equipa B dos catalães.

Quality Sport Images

16h53: Seria o nosso maior gosto dar-vos mais novidades frescas deste último dia de compras de inverno, mas, digamos, o mercado está tão aborrecido a meio da tarde como o seria assistir a uma corrida de lesmas a atravessar uma avenida. Portanto, à falta de melhor e para dar uma pitada de inesperado (pelo futebolista escolhido) à coisa, aqui vai um vídeo, no fundo, sobre técnica:

16h15: Vir do Flamengo, por estes dias, é quase um atestado de competência, porque Jorge Jesus transformou o Mengão em campeão do Brasil, da América do Sul e finalista do Mundial de Clubes. O Braga quis experimentar esse atestado e contratou, por empréstimo, Vítor Hugo, avançado que apenas fez sete jogos pela equipa principal do clube brasileiro.

15h42: É avançado, ganhou a Liga das Nações com Portugal, muitos golos marcou em Braga (32 em duas épocas) e, agora, é do Benfica. O clube acabou de oficializar a contratação de Dyego Sousa, vindo por empréstimo do Shenzen, da China.

O negócio é válido para o luso-brasileiro ficar no Benfica até janeiro de 2021. Com este resgate de um jogador que andava pela segunda divisão do futebol chinês, o Benfica fica com três pontas de lança no plantel para o que resta da época - Dyego Sousa, Carlos Vinícius e Haris Seferovic.

15h20: Durante uns tempos, o Sporting não o queria no plantel, nem o deixava sequer pensar em jogar por outro clube em Portugal. Agora, talvez devido à saída de Bruno Fernandes, afinal já dará algum jeito. A inscrição de Francisco Geraldes na Liga de Clubes é uma das novidades da lista que a entidade divulgou, há cerca de uma hora.

Gualter Fatia/Getty

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Vítor Gabriel Claudino Rego Ferreira - Transferência Internacional - SC Braga, Futebol SAD

Francisco de Oliveira Geraldes - Inclusão de plantel - Sporting CP, Futebol SAD

Eduardo Ferreira Duarte - Inclusão de plantel - Leixões SC, Futebol SAD

Gabriel Airton de Souza - Cedência Temporária - Moreirense FC, Futebol SAD

Jorge Samuel Figueiredo Fernandes - Cedência Temporária - Leixões SC, Futebol SAD

Leonardo Martin Sanchez Cohener - Transferência Internacional - CD Feirense, Futebol SAD

Rúben Filipe Santos Vieira Sousa Gonçalves - Revalidação - Rio Ave FC, Futebol SDUQ Lda.

Abel Ruiz Ortega - Transferência Internacional - SC Braga, Futebol SAD

João Tiago Oliveira da Cunha - Cedência Temporária - CD Mafra, Futebol SDUQ Lda.

Romy Carlitos Gomes da Silva - Transferência Nacional - Académico de Viseu FC, Futebol SAD *

Nuno Henrique Pina Nunes - Transferência Internacional - Os Belenenses - SDF, SAD

Ricardo José Araújo Ferreira - Transferência Nacional - Os Belenenses - SDF, SAD

14h42: Quem esperava novidades no FC Porto, é melhor acalmar as esperanças. Há pouco, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fez questão de avisar toda a gente: "A única movimentação que vamos ter é a nossa viagem para Lisboa (risos). Quando nos aproximámos do mês de janeiro, disse-vos que não existiam grandes mexidas no plantel. Aliás, continuo a afirmar que este plantel dá-me garantias".

14h11: Se nunca ouviram um japonês a falar português, ainda por cima com sotaque, eis a vossa oportunidade. Keisuke Honda foi para o Botafogo.

13h58: Voltando ao tema Mourinho, eis uma amostra de Mourinho being Mourinho, para digerir com o almoço.

13h55: O pai era um craque com aura de incompreendido, que disparava canhões de pé esquerdo de onde lhe apetecia, jogou no Barcelona e Real Madrid, foi um daqueles tipos de culto pelo quão bem jogava e o que dizia. Gheorge Hagi teve um filho, de seu nome Ianis, canhoto como o pai e a escalar a escada do futebol de forma menos vistosa, mas prometedora. Depois de chegar ao Genk, no verão, Ianis Hagi é agora emprestado ao Glasgow Rangers e será treinado por Steven Gerrard. Já houve troca de sorrisos.

13h44: Não que seja uma contratação, mas será um reforço, sem brincadeiras à mistura. Há pouco, Carlo Ancelotti deu conta, em conferência de imprensa, que André Gomes poderá estar apto para defrontar o Arsenal, jogo que aparece no calendário a 23 de fevereiro. O português regressou esta semana aos treinos, após sofrer uma fratura no tornozelo direito, contra o Tottenham.

Chris Brunskill/Fantasista

13h10: Perante a falta de novidades, haja humor e boa-disposição. José Mourinho disse que o mercado "tem sido bom" para o Tottenham porque já contrataram Hugo Lloris e Japhet Tanganga, guarda-redes e central que já estavam no clube - um recuperou de lesão, o outro estava na equipa de reservas.

"E fomos buscar o Gedson Fernandes por empréstimo para tentarmos compensar a saída do Christian Eriksen e a lesão do Moussa Sissoko. É um jogador com um potencial incrível e será fantástico connosco durante os próximos anos", argumentou, à "Sky Sports".

12h50: Um fábula de reuniões, desencontros e um letal uruguaio a ter de ficar onde está. O Paris Saint-Germain tem-se dado ao luxo de ter Edinson Cavani a jogar assim-assim, se por assim-assim entendermos passar tanto tempo no banco, como em campo, e não será o Atlético de Madrid a mudar-lhe a vida um pouco encavada de Cavani. O jornal "Marca" explica o que terá corrido mal.

via GIPHY

12h30: Bom, conhecendo a casa, fica mais fácil. Dois anos depois de vender Yannick Ferreira-Carrasco para o Dalian, da China, o Atlético de Madrid conseguiu tê-lo por empréstimo, até ao final da época

12h20: Ora muito boa tarde e seja bem-vindo ao fantástico mundo cíclico do mercado de transferências de futebol. Esta sexta-feira é o último dia em que os clubes europeus podem ir às compras e remendar o que fizeram no verão, consertar algum desequilíbrio no plantel ou livrarem-se de certos jogadores para irem buscar outros. Enfim, é o que der na cabeça de quem manda, que das coisas mais difíceis de adivinhar no futebol.

Querem provas? Durante esta manhã, Cédric Soares, que até começou a época a pouco jogar no Southampton, foi anunciado no Arsenal de Londres que já viu a sol a brilhar-lhe com mais alegria, verdade, mas não deixa de ser um dos big six de Inglaterra.

Um pouco antes, em novidade relâmpago, o Barcelona revelou que pagou 31 milhões de euros por um gaiato com um raro pé esquerdo, mas que tem apenas 30 jogos feitos na equipa principal do Braga, para o ter no final da época. Francisco Trincão, de 20 anos, será reforço de um dos clubes onde os jogadores mais convivem com pressão, porque lá não se trata só de ter que ganhar tudo - nutre-se especial carinho pela forma como se ganha.

Se quiser dar uma vista de olhos por outros negócios e rumores sobre esta dia, a que chamamos um belo pot-pourri, pode ler aqui. Um desses casos, por exemplo, é a possibilidade de Dyego Sousa chegar ao Benfica. De qualquer forma, aqui estaremos até à meia noite - hora de fecho oficial do mercado em Portugal - ou um pouco para lá disso, pois a Liga de Clubes costuma demorar um pouco a divulgar a lista final de inscrições de jogadores.