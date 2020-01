Último dia de mercado, em direto: Dyego Sousa é o novo avançado do Benfica

15h42: É avançado, ganhou a Liga das Nações com Portugal, muitos golos marcou em Braga (32 em duas épocas) e, agora, é do Benfica. O clube acabou de oficializar a contratação de Dyego Sousa, vindo por empréstimo do Shenzen, da China.

O negócio é válido para o luso-brasileiro ficar no Benfica até janeiro de 2021. Com este resgate de um jogador que andava pela segunda divisão do futebol chinês, o Benfica fica com três pontas de lança no plantel para o que resta da época - Dyego Sousa, Carlos Vinícius e Haris Seferovic.

15h20: Durante uns tempos, o Sporting não o queria no plantel, nem o deixava sequer pensar em jogar por outro clube em Portugal. Agora, talvez devido à saída de Bruno Fernandes, afinal já dará algum jeito. A inscrição de Francisco Geraldes na Liga de Clubes é uma das novidades da lista que a entidade divulgou, há cerca de uma hora.

Gualter Fatia/Getty

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Vítor Gabriel Claudino Rego Ferreira - Transferência Internacional - SC Braga, Futebol SAD

Francisco de Oliveira Geraldes - Inclusão de plantel - Sporting CP, Futebol SAD

Eduardo Ferreira Duarte - Inclusão de plantel - Leixões SC, Futebol SAD

Gabriel Airton de Souza - Cedência Temporária - Moreirense FC, Futebol SAD

Jorge Samuel Figueiredo Fernandes - Cedência Temporária - Leixões SC, Futebol SAD

Leonardo Martin Sanchez Cohener - Transferência Internacional - CD Feirense, Futebol SAD

Rúben Filipe Santos Vieira Sousa Gonçalves - Revalidação - Rio Ave FC, Futebol SDUQ Lda.

Abel Ruiz Ortega - Transferência Internacional - SC Braga, Futebol SAD

João Tiago Oliveira da Cunha - Cedência Temporária - CD Mafra, Futebol SDUQ Lda.

Romy Carlitos Gomes da Silva - Transferência Nacional - Académico de Viseu FC, Futebol SAD *

Nuno Henrique Pina Nunes - Transferência Internacional - Os Belenenses - SDF, SAD

Ricardo José Araújo Ferreira - Transferência Nacional - Os Belenenses - SDF, SAD

14h42: Quem esperava novidades no FC Porto, é melhor acalmar as esperanças. Há pouco, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fez questão de avisar toda a gente: "A única movimentação que vamos ter é a nossa viagem para Lisboa (risos). Quando nos aproximámos do mês de janeiro, disse-vos que não existiam grandes mexidas no plantel. Aliás, continuo a afirmar que este plantel dá-me garantias".

14h11: Se nunca ouviram um japonês a falar português, ainda por cima com sotaque, eis a vossa oportunidade. Keisuke Honda foi para o Botafogo.

13h58: Voltando ao tema Mourinho, eis uma amostra de Mourinho being Mourinho, para digerir com o almoço.

13h55: O pai era um craque com aura de incompreendido, que disparava canhões de pé esquerdo de onde lhe apetecia, jogou no Barcelona e Real Madrid, foi um daqueles tipos de culto pelo quão bem jogava e o que dizia. Gheorge Hagi teve um filho, de seu nome Ianis, canhoto como o pai e a escalar a escada do futebol de forma menos vistosa, mas prometedora. Depois de chegar ao Genk, no verão, Ianis Hagi é agora emprestado ao Glasgow Rangers e será treinado por Steven Gerrard. Já houve troca de sorrisos.

13h44: Não que seja uma contratação, mas será um reforço, sem brincadeiras à mistura. Há pouco, Carlo Ancelotti deu conta, em conferência de imprensa, que André Gomes poderá estar apto para defrontar o Arsenal, jogo que aparece no calendário a 23 de fevereiro. O português regressou esta semana aos treinos, após sofrer uma fratura no tornozelo direito, contra o Tottenham.

Chris Brunskill/Fantasista

13h10: Perante a falta de novidades, haja humor e boa-disposição. José Mourinho disse que o mercado "tem sido bom" para o Tottenham porque já contrataram Hugo Lloris e Japhet Tanganga, guarda-redes e central que já estavam no clube - um recuperou de lesão, o outro estava na equipa de reservas.

"E fomos buscar o Gedson Fernandes por empréstimo para tentarmos compensar a saída do Christian Eriksen e a lesão do Moussa Sissoko. É um jogador com um potencial incrível e será fantástico connosco durante os próximos anos", argumentou, à "Sky Sports".

12h50: Um fábula de reuniões, desencontros e um letal uruguaio a ter de ficar onde está. O Paris Saint-Germain tem-se dado ao luxo de ter Edinson Cavani a jogar assim-assim, se por assim-assim entendermos passar tanto tempo no banco, como em campo, e não será o Atlético de Madrid a mudar-lhe a vida um pouco encavada de Cavani. O jornal "Marca" explica o que terá corrido mal.

via GIPHY

12h30: Bom, conhecendo a casa, fica mais fácil. Dois anos depois de vender Yannick Ferreira-Carrasco para o Dalian, da China, o Atlético de Madrid conseguiu tê-lo por empréstimo, até ao final da época

12h20: Ora muito boa tarde e seja bem-vindo ao fantástico mundo cíclico do mercado de transferências de futebol. Esta sexta-feira é o último dia em que os clubes europeus podem ir às compras e remendar o que fizeram no verão, consertar algum desequilíbrio no plantel ou livrarem-se de certos jogadores para irem buscar outros. Enfim, é o que der na cabeça de quem manda, que das coisas mais difíceis de adivinhar no futebol.

Querem provas? Durante esta manhã, Cédric Soares, que até começou a época a pouco jogar no Southampton, foi anunciado no Arsenal de Londres que já viu a sol a brilhar-lhe com mais alegria, verdade, mas não deixa de ser um dos big six de Inglaterra.

Um pouco antes, em novidade relâmpago, o Barcelona revelou que pagou 31 milhões de euros por um gaiato com um raro pé esquerdo, mas que tem apenas 30 jogos feitos na equipa principal do Braga, para o ter no final da época. Francisco Trincão, de 20 anos, será reforço de um dos clubes onde os jogadores mais convivem com pressão, porque lá não se trata só de ter que ganhar tudo - nutre-se especial carinho pela forma como se ganha.

Se quiser dar uma vista de olhos por outros negócios e rumores sobre esta dia, a que chamamos um belo pot-pourri, pode ler aqui. Um desses casos, por exemplo, é a possibilidade de Dyego Sousa chegar ao Benfica. De qualquer forma, aqui estaremos até à meia noite - hora de fecho oficial do mercado em Portugal - ou um pouco para lá disso, pois a Liga de Clubes costuma demorar um pouco a divulgar a lista final de inscrições de jogadores.