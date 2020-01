Último dia de mercado, em direto: portugueses a mexer pelo mundo

12h30: Bom, conhecendo a casa, fica mais fácil. Dois anos depois de vender Yannick Ferreira-Carrasco para o Dalian, da China, o Atlético de Madrid conseguiu tê-lo por empréstimo, até ao final da época

12h20: Ora muito boa tarde e seja bem-vindo ao fantástico mundo cíclico do mercado de transferências de futebol. Esta sexta-feira é o último dia em que os clubes europeus podem ir às compras e remendar o que fizeram no verão, consertar algum desequilíbrio no plantel ou livrarem-se de certos jogadores para irem buscar outros. Enfim, é o que der na cabeça de quem manda, que das coisas mais difíceis de adivinhar no futebol.

Querem provas? Durante esta manhã, Cédric Soares, que até começou a época a pouco jogar no Southampton, foi anunciado no Arsenal de Londres que já viu a sol a brilhar-lhe com mais alegria, verdade, mas não deixa de ser um dos big six de Inglaterra.

Um pouco antes, em novidade relâmpago, o Barcelona revelou que pagou 31 milhões de euros por um gaiato com um raro pé esquerdo, mas que tem apenas 30 jogos feitos na equipa principal do Braga, para o ter no final da época. Francisco Trincão, de 20 anos, será reforço de um dos clubes onde os jogadores mais convivem com pressão, porque lá não se trata só de ter que ganhar tudo - nutre-se especial carinho pela forma como se ganha.

Se quiser dar uma vista de olhos por outros negócios e rumores sobre esta dia, a que chamamos um belo pot-pourri, pode ler aqui. Um desses casos, por exemplo, é a possibilidade de Dyego Sousa chegar ao Benfica. De qualquer forma, aqui estaremos até à meia noite - hora de fecho oficial do mercado em Portugal - ou um pouco para lá disso, pois a Liga de Clubes costuma demorar um pouco a divulgar a lista final de inscrições de jogadores.