Rolando no Sporting de Braga

O Sporting de Braga prepara-se para acrescentar um reforço de peso à sua defesa. Pelo menos em currículo e experiência, o central Rolando, de 34 anos, é uma mais-valia para os lados da Pedreira.

Sem clube desde que deixou o Marselha, no verão passado, Rolando já terá chegado a acordo para assinar no imediato pelo SC Braga. O acordo deve ser válido por um ano e meio e o experiente jogador deve ser apresentado já hoje. Não há qualquer impedimento para que o negócio se faça agora, uma vez que Rolando estava desempregado.

Segundo o jornal “A Bola”, foi decisiva a insistência do técnico Rúben Amorim junto da administração e do próprio Rolando, com quem jogou no Belenenses. O defesa já tinha sido hipótese no início da época, no entanto não houve entendimento entre as partes.