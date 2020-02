Chegou, viu... e saiu: Saravia cedido pelo FC Porto ao Internacional de Porto Alegre

O defesa internacional argentino do FC Porto Renzo Saravia foi emprestado pelos 'dragões' ao Internacional de Porto Alegre até ao final deste ano, anunciou na sexta-feira o clube brasileiro de futebol na sua página oficial na internet.

"O Sport Club Internacional finalizou as negociações para anunciar a contratação do lateral direito Renzo Saravia, que pertence ao Porto. O jogador assinará contrato de empréstimo com o 'Colorado' até ao final de 2020, após a realização de exames médicos", pode ler-se na nota divulgada pelo emblema gaúcho.

O lateral direito, de 26 anos, que contabiliza nove internacionalizações pela seleção argentina, chegou ao FC Porto no início desta temporada, proveniente do Racing, tendo custado cerca de 5,5 milhões de euros aos 'cofres' portistas.

Com contrato até 2023 com os 'dragões', Saravia nunca se impôs na equipa comandada por Sérgio Conceição, somando apenas seis partidas oficiais pelos 'azuis e brancos', nenhuma das quais na I Liga.

No 'Colorado', nome pelo qual é conhecido o Internacional, Saravia vai ser treinado pelo compatriota Eduardo Coudet, com quem trabalhou e foi campeão argentino no Racing, em 2018/19, antes de rumar à Cidade Invicta.