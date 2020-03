António Salvador não acredita que Sporting consiga comprar Sequeira, Esgaio e Paulinho

Sequeira, Esgaio e Paulinho estão a ser apontados como alvos do Sporting para a próxima época.

António Salvador, à margem da apresentação das celebrações do centenário do Sporting de Braga, remete para as cláusulas de rescisão dos jogadores que, fazendo as contas, todas somadas, chegam aos 65 milhões de euros.

O presidente do SC Braga não acredita que o Sporting consiga pagar esse valor.