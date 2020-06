Chama-se Robin Koch, é alemão, tem 23 anos e não irá para o Benfica

A notícia surgiu esta terça-feira na imprensa (com a TSF a adiantar que o negócio estaria fechado), mas durou pouco tempo: o Benfica negou, em comunicado oficial publicado no seu site, a contratação do alemão Robin Koch.

"O Sport Lisboa e Benfica desmente que exista qualquer acordo ou que esteja fechado qualquer processo de negociação com vista à contratação do jogador Robin Koch, do Friburgo, conforme foi noticiado por alguns órgãos de comunicação social", lê-se na nota publicada pelo clube da Luz.

O defesa central alemão de 23 anos representa o Friburgo, 8º classificado da Bundesliga, há três épocas, depois de ter estado no Kaiserslautern, na 2ª divisão alemã, e de se ter formado no SV Eintracht Trier 05.

Esta época, Koch soma 31 jogos pelo Friburgo, com dois golos marcados.