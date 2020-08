Ainda não há acordo para a contratação de "Cebolinha" pelo Benfica

O treinador do Grémio, Renato Gaúcho, criticou Jorge Jesus por ter telefonado ao jogador Everton "Cebolinha" antes do jogo entre o Grémio e o Internacional.

A situação foi divulgada pelo técnico brasileiro após a pergunta do jornalista Jeremias Wernek.

A SIC, no programa Mercado Aberto, falou com o jornalista brasileiro que explicou que o acordo entre o Benfica e o Grémio pela contratação do extremo está pendente da forma de pagamento de um valor a rondar os 22 milhões de euros.