Benfica anuncia a chegada de dois reforços

Aí estão os primeiros reforços para Jorge Jesus: Helton Leite e Gilberto. O ex-guarda-redes do Boavista já era apontado como adição ao plantel benfiquista há largas semanas, mas só agora viu a sua contratação oficializada pelo Benfica.

O guardião brasileiro de 29 anos, que esteve no Bessa nas últimas duas épocas, assinou até 2025.

Também o lateral direito Gilberto, jogador brasileiro de 27 anos, que estava no Fluminense, no Brasileirão, assinou com o clube da Luz até 2025.