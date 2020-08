FC Porto anuncia reforço proveniente do Boavista

Tem 27 anos, é lateral direito e jogava no Boavista: Carraça vai fazer parte do plantel do FC Porto em 2020/21.

O defesa - menos por conhecido por Rui Filipe Caetano Moura - passou grande parte da carreira no Bessa, tendo apenas jogado, por empréstimo, em outros dois clubes: no Santa Clara, em 2015/16, e no Tondela, em 2014/15.

Carraça assinou até 2024 com o FC Porto. "É um orgulho enorme poder representar este clube e vestir a camisola do campeão nacional", disse às redes sociais portistas.