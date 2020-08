Benfica parece ter confirmado Vertonghen, Cebolinha e Waldschmidt, como quem não quer a coisa

À hora a que foi publicado o tweet, nada no site oficial. Tão pouco no site da Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM). Há muito que se escreve, fala e noticiam rumores acerca dos três, não era para menos.

Um tem carreira feita a mostrar que, mesmo aos 33 anos, tem mais do que andanças feitas para ser um defesa central com qualidade superior à média do futebol em Portugal; outro é um extremo driblador, desequilibrador e com vida assente no um para um, onde canaliza toda uma capacidade que, tanto no Grémio e na seleção do Brasil, lhe dão as condições para aos 24 anos poder impor-se, de caras, no campeonato português; o terceiro é um canhoto alemão, com a mesma idade, carregado de promessas pelo que mostrou, o ano passado, no Europeu sub-21.

Jan Vertonghen, Everton Cebolinha e Lucas Waldschmidt são à partida, no papel e em teoria, contratações a que se acostumou chamarem-se sonantes, e foram esta sexta-feira confirmados pelo Benfica, primeiro, no Twitter, desta forma:

Sem fotografias, vídeos, montagens, declarações ou reações. Apenas com uma questão lançada aos adeptos, sem os identificar, diretamente, como novos jogadores do Benfica.

A imprensa desportiva noticiou que os três iriam ser apresentados oficialmente durante esta sexta-feira. A publicação seguinte feita pelo clube, na mesma rede social, sugere apenas que mais informações serão dadas "em breve".