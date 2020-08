Sporting apresenta mais um reforço: Antonio Adán, ex-Atlético de Madrid

Antonio Adán vai lutar pela baliza do Sporting com Luís Maximiano. O guarda-redes espanhol foi apresentado esta quinta-feira como novo reforço da equipa de Rúben Amorim, com contrato assinado para as próximas duas épocas.

"Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava incorporar-me neste grande clube, com tanta história em Portugal. Estou muito feliz", assegurou o guardião de 33 anos, que era suplente de Oblak na equipa espanhola.

Adán deverá agora juntar-se ao estágio do Sporting em Lagos, para começar já a competir com o colega Max. "É bom para mim, para a equipa e para o clube. Quanto mais competitividade existir em cada posição, mais a equipa cresce e mais perto fica o clube de atingir os objectivos. Somos companheiros, mas todos com a ambição de poder jogar", disse o guarda-redes, citado pelo Sporting.

Recorde-se que o Sporting também já apresentou Pedro Gonçalves, Feddal, Porro e Antunes.