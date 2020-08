Zaidu a caminho... dos Açores: "Tenho de esperar que me digam alguma coisa para ver se fico ainda mais feliz"

O FC Porto quer Zaidu para reforçar a equipa, mas, para já, o lateral regressou aos Açores para integrar a pré-época do Santa Clara, às ordens do novo treinador Daniel Ramos. "Estou à espera que o meu empresário me informe de alguma coisa. Vou voltar ao trabalho no meu clube", disse Zaidu no aeroporto, citado pelo jornal "Record" de hoje.

"Estou tranquilo quanto ao meu futuro, mas, claro, feliz pelo que tenho lido sobre mim. Porém, como disse, tenho de esperar que me digam alguma coisa para ver se fico ainda mais feliz..."

O lateral nigeriano já se mostra, ainda assim, feliz pelo interesse do campeão nacional. "Não sei nada sobre o FC Porto. Mas ser associado é bom? É, é muito bom, mas não vou comentar isso porque como disse o meu empresário não me transmitiu nada sobre isso. Há que esperar para ver o que acontece", disse o jogador de 23 anos. "Jogar a Liga dos Campeões seria muito bom, mas há que esperar", acrescentou.



Além do FC Porto, também o Olympiacos está interessado em Zaidu, garante o "Record", mas o agente do jogador, Jorge Mendes, deverá ajudar a efetivar a transferência para o FC Porto, por cerca de €4 milhões.

Na última época, Zaidu Sanusi fez 27 jogos pelo Santa Clara, marcando um golo, contra o Benfica. Em 2018/19, estava no Mirandela, do Campeonato de Portugal, depois de ter chegado ao país em 2016/17, para o Gil Vicente, onde nunca chegou a jogar.