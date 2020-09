Pai de Messi assume saída: "Será difícil ficar no Barcelona"

"Difícil, difícil". Foi assim que Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi, respondeu aos jornalistas do "El Chiringuito" que o abordaram em Barcelona e o questionaram sobre a permanência do filho no clube.

Jorge Messi viajou da Argentina para Espanha precisamente para conversar com a direção do Barcelona e tentar acertar a saída do filho do clube, algo que, para já, tem sido rejeitado pela direção de Josep Maria Bartomeu.

Questionado também sobre uma possível transferência de Messi para o Manchester City, onde Pep Guardiola quer o avançado argentino, Jorge disse que "não há nada" alinhavado: "Não há nada. Não falei com Pep".

Lionel Messi, 33 anos, é o maior símbolo do Barcelona: marcou 634 golos e ganhou 34 títulos pelos ‘culés'. Esta semana, falhou o regresso aos treinos e também a bateria de testes à covid-19, por querer sair do clube.

O impasse entre o vencedor de seis Bolas de Ouro e o Barcelona continua, numa batalha legal que diz respeito a uma cláusula no contrato do avançado que o permitiria sair no final da época, sem acionar o valor de rescisão de 700 milhões de euros, algo que é disputado pelo clube e pela Liga espanhola.