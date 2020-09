Está feito: por €24 milhões, Darwin é jogador do Benfica e fica com uma cláusula de €150 milhões

É oficial: Darwin Nuñez já é jogador do Benfica, por €24 milhões. O clube da Luz comunicou a compra do avançado uruguaio, ex-Almería, à CMVM, esta tarde, acrescentando ainda que o clube espanhol receberá "20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência".

Darwin assinou por cinco épocas, ou seja, até 30 de junho de 2025, e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de €150 milhões.

Recorde-se que a época passada foi a primeira de Darwin, 21 anos, na Europa, ao representar o Almería, da 2ª liga espanhola.