Oficial: FC Porto vende Fábio Silva ao Wolverhampton por €40 milhões

O Wolves apenas diz que a transferência é "um valor recorde" para o clube inglês, apesar de não especificar qual, mas o FC Porto esclarece o valor da transferência intermediada por Jorge Mendes: €40 milhões.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248.º n.º1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Wolverhampton para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Silva pelo valor de 40.000.000 Euro (quarenta milhões de euros)", comunicaram os ‘dragões' à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O jovem de 18 anos, que se estreou como sénior apenas na época passada, completando 21 jogos - e marcando três golos - pelo FC Porto, vai então jogar na Premier League, nos próximos cinco anos.

O Wolves, liderado por Nuno Espírito Santo, conta também com muitos outros portugueses: Ruí Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.