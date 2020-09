É o 15º reforço do Boavista: "Sou conhecido como ‘La Panterita'"

O extremo internacional hondurenho Alberth Elis tornou-se hoje o 15.º reforço anunciado pelo Boavista para 2020/21, ao assinar por quatro épocas com o clube da I Liga de futebol, oriundo dos norte-americanos do Houston Dynamo.

“Sou um jogador rápido e ágil. Sou conhecido como ‘La Panterita’”, expressou o dianteiro através das redes sociais, numa coincidência com a mascote dos ‘axadrezados’.

Alberth Elis, de 24 anos, apontou 35 golos em 92 aparições durante mais de três temporadas no campeonato norte-americano (MLS), ao qual chegou em 2017, envolvido numa cedência dos mexicanos do Monterrey, após a estreia sénior pelo Olimpia.

O jogador soma nove tentos em 41 duelos pela seleção das Honduras e vai reencontrar no Bessa o compatriota e colega de setor Jorge Benguché, que também se iniciou no Olimpia, e o defesa norte-americano Reggie Cannon, oriundo do Dallas, da MLS.

O emblema campeão nacional em 2000/01 tem revolucionado toda a estrutura durante o defeso, aproveitando o investimento do empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que acordou com a direção de Vítor Murta a compra da maioria do capital social da SAD.

O Boavista estreou-se na edição 2020/21 da I Liga com um empate no terreno do recém-promovido Nacional (3-3) e recebe o campeão nacional FC Porto no sábado, às 21:00, no Estádio do Bessa, num dérbi da cidade Invicta relativo à segunda jornada.