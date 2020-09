O novo número 7 do Sporting vem do Portimonense: "É o dia mais feliz da minha vida"

Depois da saída de Luís Figo do Sporting, a camisola 7 do clube nunca mais deu grande sorte a quem a escolheu - veja-se os casos de Bojinov, Jeffren, Shikabala, Campbell, Rúben Ribeiro ou Camacho (que, curiosamente, ainda está no Sporting, mas perde o número) -, mas o novo reforço para o ataque sportinguista vai mesmo utilizá-lo: Bruno Tabata.

O avançado brasileiro, proveniente do Portimonense, foi anunciado esta terça-feira, tendo assinado com o clube por cinco épocas e ficado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

"É o dia mais feliz da minha vida. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu", disse Tabata ao site oficial do Sporting.

“A dimensão do Sporting CP é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado”, acrescentou o internacional sub-23 pelo Brasil.

"Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o mister quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias", disse o jogador, cujo valor de transferência não foi revelado pelo Sporting.