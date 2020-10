FC Porto anuncia contratação de ex-avançado do Famalicão

Toni Martínez é mais uma opção para o ataque de Sérgio Conceição no FC Porto. O avançado espanhol de 23 anos, que esteve no Famalicão na época passada, assinou com os portistas até 2025.

Martínez é o sexto reforço do plantel campeão nacional para a temporada 2020/21, depois de Cláudio Ramos, Carraça, Zaidu, Taremi e Evanilson.

“É uma sensação única vestir esta camisola e é um objetivo cumprido na minha carreira juntar-me ao maior clube de Portugal. Espero devolver a confiança depositada em mim dentro do campo. Estou muito feliz por estar aqui”, disse o avançado ao site do FC Porto.

"Toda a gente conhece o FC Porto, um clube pelo qual passaram alguns dos melhores jogadores do mundo. Falcao e Jackson Martínez, dois jogadores que são referências para mim", acrescentou.

Em 2019/20, Martínez marcou 14 golos em 39 jogos pelo Famalicão.