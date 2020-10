Confirmado: FC Porto vende Alex Telles ao Manchester United

Foi o senhor assistências nas últimas quatro épocas, uma espécie de olá, estou aqui à esquerda, passem-me a bola que eu arranjo forma de a cruzar como deve ser para a área.

Alex Telles, lateral canhoto, era um titular indiscutível na defesa do FC Porto em grande parte pelas coisas que lhe saíam do pé esquerdo: bolas em jogo corrido que era curvadas para a área; bolas paradas em cantos ou livres que também lá eram postas dessa forma; bolas que parava na marca de penálti ou perto da área foram sendo, igualmente, propriedade do brasileiro.

Num FC Porto de tanto trabalho feito, em treino, para em jogo ser perigoso nas bolas paradas, Alex Telles era um jogador fulcral na equipa de Sérgio Conceição. Colecionou 57 assistências em 195 jogos, com 26 golos à mistura, e com as épocas foi vincando ainda mais a sua especialização em cruzar a bola para a área, fosse onde fosse que a recebesse.

Mas agora passará a fazê-lo no Manchester United, clube que confirmou primeiro a sua contratação esta segunda-feira, último dia do mercado em Inglaterra - penúltimo em Portugal, onde apenas encerra às 23h59 de terça-feira -, horas após o Paris Saint-Germain garantir Danilo Pereira. No mesmo dia, o FC Porto vendeu o capitão e médio que mais utilizou com Sérgio Conceição na posição 6, e o lateral esquerdo titular.

Alex Telles assinou um contrato de quatro anos com o United, com mais um de opção. Até ao momento, a Comissão de Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) ainda não publicou qualquer informação relativa ao negócio.