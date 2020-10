Está confirmado: Danilo troca o FC Porto pelo PSG

Danilo Pereira já é jogador do PSG. A equipa francesa anunciou a chegada do internacional português esta manhã, no seu site, acrescentando que o jogador ficará emprestado até final do ano, havendo depois uma cláusula de compra obrigatória, por um valor que não foi revelado.

"É um novo desafio, muito grande para mim", disse Danilo ao PSG, acrescentando que espera "ajudar um dos maiores clubes da Europa e do mundo".

Danilo estava no FC Porto desde 2015/16, época em que se transferiu do Marítimo, que o tinha comprado ao Parma. O campeão europeu por Portugal terminou a sua formação no Benfica, depois de passagens pelo Arsenal 72 e pelo Estoril Praia, transferindo-se em 2010/11 para o clube italiano, que o emprestou ao Aris e ao Roda, antes de o vender ao Marítimo, em 2013 /14.

Recorde-se que, em 2019/20, o PSG foi campeão francês e chegou à final da Liga dos Campeões, tendo sido derrotado pelo Bayern de Munique.