Em direto: João Mário de regresso ao Sporting. O último dia do mercado de transferências está aí

19h21 - Então advinhem lá quem é o próximo reforço do Sporting. Hipótese 1) João Mário; hipótese 2) Comendador João Mário; hipótese 3) Campeão da Europa João Mário

19h10 - A Liga já colocou no site oficial a lista de jogadores inscritos até às 18h, onde surgem no Sporting, por exemplo, Rafael Camacho, Tiago Ilori, Bruno Gaspar, Bruno Paulista e Lumor, jogadores que não parecem contar para Rúben Amorim.

E o mesmo no Benfica, que inscreve Kalaica, Csoboth e Chrien. Vasco Paciência é outro dos jogadores inscritos pelos encarnados.

Lista de documentação apresentada até às 18h00:

Vítor Bruno Rodrigues Gonçalves - Transferência Nacional - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda

Saviour Amunde Godwin - Transferência Internacional - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda

Nermin Zolotic - Transferência internacional - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda

Jefferson Nascimento - Transferência Internacional - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda

Vladan Danilovic - Transferência Internacional - CD Nacional – Futebol SAD

Marcelo de Freitas Costa - Inclusão no plantel - CD Nacional – Futebol SAD

Giorgi Arabidze - Inclusão no plantel - CD Nacional – Futebol, SAD

Filipe Bartolomeu Maio - Revalidação - Clube Desportivo da Cova da Piedade - Futebol SAD

Vasco da Cunha Roberto Oliveira - Transferência Internacional - Estoril-Praia – Futebol, SAD

Musa Auwal Yahaya - Transferência Nacional - FC Vizela – Futebol SAD

Rodrigo Teles Silva - Revalidação (Júnior A) - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda

Fernando Gabriel Silva Andrade - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD

Cristiano Castro Gomes - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Diogo Firmino da Silva Fernandes - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Jhonnys de Jesus Guerrero Castro - Transferência Internacional - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD

Dylan João Raymond Collard - Transferência Internacional - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD

Cristiano Castro Gomes - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Ruben Diogo Silva Sousa - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Alejandro Sanchez Lopez - Revalidação (Júnior A) - Marítimo da Madeira - Futebol, SAD

Jadson Cristiano Silva de Morais - Inclusão no plantel - Portimonense - Futebol SAD

Muhammad Safawi Bin Rasid - Transferência Internacional - Portimonense – Futebol SAD

Branimir Kalaica - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

David Santiago Barrero Baracaldo - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Diogo Rafael dos Santos Almeida - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Kevin Csoboth - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Martin Chrien - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Tomás Alexandre Rente de Azevedo - Revalidação - SL Benfica – Futebol, SAD

Vasco Mendes Paciência - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Djalma Braune Manuel Abel Campos - Transferência Internacional - Sporting Clube Farense - Algarve Futebol, SAD

Rafael Euclides Soares Camacho - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Tiago Abiola Delfim Almeida Ilori - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Bruno Miguel Boialvo Gaspar - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Ivanildo Jorge Mendes Fernandes - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Bruno Jacinto Cavalcanti Silva - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Diogo Fesnard Nogueira de Sousa - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Gonçalo Faria Costa - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Lumor Agbenyenu - Inclusão no plantel - Sporting CP – Futebol, SAD

Dor Jan - Transferência Internacional - FC Paços de Ferreira – Futebol SDUQ Lda.

Malang Mamadou William Georges Sarr - Transferência Internacional - FC Porto – Futebol SAD

Musa Juwara - Transferência Internacional - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD

Diogo Lucas Queirós - Transferência nacional - FC Famalicão – Futebol, SAD

Sebastian Rincon Lucumi - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Flavio da Silva Ramos - Inclusão no plantel - CD Feirense - Futebol SAD

18h57 - Bem, meus caros negociadores: faltam cinco horas para o fecho do mercado por isso, se ainda vos falta alguém, é bom seguirem os conselhos de the one and only, Logan Roy:

18h07 - Isto andou aqui uns minutos meio paradote, mas este animado último dia de transferências em Portugal tem mais uma novidade a norte. Depois de confirmar a chegada de Sarr - e de, ao que tudo indica, Lucas Veríssimo estar a caminho - o FC Porto vende Diogo Queirós ao Famalicão. O central de 21 anos, capitão da defesa do FC Porto que conquistou a Youth League em 2018/19, assinou por três temporadas.

Depois de Tomás Esteves, Fábio Silva, Vitinha e Afonso Sousa, Diogo Queirós é mais um dos jogadores que estiveram nessa final com o Chelsea a deixar o Dragão neste mercado de verão.

18h00 - O treinador Blessing Lumueno, que é comentador da Tribuna Expresso, resume aqui quem é Malang Sarr, novo central/lateral do FC Porto:

17h15 - Pedro Álvaro, central de 20 anos, foi emprestado pelo Benfica ao BSAD. O jovem alinhou na época passada nos juniores e na equipa B do clube da Luz.

17h05 - O FC Porto anunciou a chegada de Malang Sarr, central francês de 21 anos que estava no Nice, mas que entretanto assinou (terminou o contrato) - e foi emprestado - pelo Chelsea ao FC Porto. Na época passada completou 20 jogos pela equipa francesa.

Internacional pelas várias seleções jovens de França, Sarr também é utilizado como lateral esquerdo.

PS: Não confundir com Naby Sarr, central ex-Sporting em 2014/15, cuja qualidade, enfim, que dizer, talvez ele fosse bom rapaz, prestável e amigo do seu amigo.

16h30 - Os mais caros, os mais gastadores e o balanço das grandes ligas no mercado de transferências, cortesia da Sphera Sports: Kai Havertz, jovem alemão de 21 que trocou o Leverkusen pelo Chelsea, foi o mais caro, por €80 milhões.

16h20 - Tiago Dantas já foi emprestado pelo Benfica ao Bayern de Munique, até ao final da época. O comunicado português, aqui. O comunicado alemão, aqui.

15h40 - No mesmo dia em que se soube que o Arsenal ia pagar a cláusula de €50 milhões por Thomas Partey, do Atlético de Madrid, soube-se também que o clube inglês tinha dispensado a mascote, Gunnersaurus, cujo fato era vestido por Jerry Quy, trabalhador do clube desde 1993.

As críticas foram mais do que muitas e, esta terça-feira, Ozil (o desaparecido) a ter um bonito gesto: ofereceu-se para pagar todos os ordenados da mascote enquanto for jogador do clube.

15h00 - Repetindo aqui a lista de inscrições feitas na Liga até às 12h30, que foi divulgada às 14h, temos agora a assistência mais do que preciosa do analista e comentador da RTP Rui Malheiro para enquadrar alguns dos nomes menos conhecidos, com exceção, obviamente, para Fábio Coentrão, que esse todos nós conhecemos bem.

Jhonatan Luiz foi o guarda-redes que o Vitória de Guimarães foi buscar ao Moreirense na época passada, mas que acabou por nunca jogar, devido a lesão, pelo que agora parece ser inscrito em último recurso, já que não deve contar para Tiago, tal e qual como o avançado Óscar Estupiñán.

Vitor Luiz, no Rio Ave, é um guarda-redes brasileiro para a equipa B, enquanto Audenirton - mais conhecido por Magrão - é um guarda-redes brasileiro para a equipa A, proveniente dos sub-20 do Palmeiras.

Na 2ª Liga, há também movimentações de ressalvar: João Graça, da formação do Porto, no Mafra; Murilo Freitas, ex-Rio Ave, Paços e Tondela, no Estoril; Jefferson, ex-Chaves, no Vilafranquense; e Zé Varela, ex-defunto Aves SAD, também no Vilafranquense.

Mas o grande destaque dos mais desconhecidos desta lista, segundo Rui Malheiro, é mesmo Anton Rucker, que vai para o Leixões - que ficou recentemente sem treinador, depois de despedir Tiago Fernandes, ex-Sporting. Rucker é um defesa central alemão de 19 anos, internacional nas categorias de formação, que foi dispensado pelo Leipzig.

A lista completa das 14h:

14h00 - Paulinho ou Slimani? A Goalpoint ajuda o Sporting a escolher.

13h20 - Está confirmado: Fábio Coentrão regressa da reforma que nunca teve para voltar a jogar no Rio Ave.

Boa altura para recordar o vídeo que se segue. Atenção que foi o Rio Ave a fazer uma referência ao Dragon Ball e não nós! Este é um direto de respeito.

13h10 - 💸 O Sporting já comunicou à CMVM a venda de Wendel, por €20.300.000.000,00 - assim com estes zeros todos até parece mais impressionante, mas estão é três zeros a mais no comunicado do clube. Na verdade são 20 milhões e 300 mil euros a entrar em Alvalade, "acrescido do valor condicional de até quatro milhões de euros, em função de objectivos relacionados com a participação do jogador em jogos e com a performance desportiva do FC Zenit", lê-se no comunicado.

O Sporting informa também que "os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 1.780.000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil euros)."

13h05 - Entretanto o Barcelona já anunciou a composição do plantel para 2020/21 e, tal como na época passada, o grupo parece estar curtinho, curtinho...

Destaque para Martin Braithwaite, que fica com o número 9 que era de Suárez.

13h00 - 📣 ÚLTIMA HORA: O Sporting já assegurou a contratação de Paulinho.

Paulinho, o roupeiro (ou, como se diz hoje em dia, técnico de equipamentos) mais conhecido do mundo, claro.

Pensavam que era quem?

12h50 - Aí está o que já se esperava: o Zenit anunciou a contratação de Wendel ao Sporting, com o médio brasileiro a assinar até 2024/25. Era um dos jogadores de Alvalade com mais mercado, pelo que sai por uma verba a rondar os €20 milhões. Resta saber se o Sporting investirá a soma a contratar mais alguém para o plantel (um avançado é prioritário, assim como um médio) ou se a guardará, sei lá, para pagar Rúben Amorim ao Braga, por exemplo.

12h40 - Vamos começar isto com uma espécie de recap dos episódios anteriores, como se fazia no "Soap" (esta referência é só para os leitores mais antigos, desculpem).

No Benfica, o choque do mercado é a saída do jovem de 19 anos Tiago Dantas, emprestado - com opção de compra de €8 milhões - ao campeão Bayern de Munique, a fazer lembrar o negócio Bernardo Silva para o Mónaco, só que pior ainda. A nível de entradas, há a registar Todibo, central emprestado pelo Barcelona.

No Sporting, Wendel vai a caminho da Rússia, para o Zenit, e Frederico Varandas está a tentar a chegada dos bem conhecidos João Mário e Slimani, por empréstimo.

No FC Porto, Alex Telles e Danilo foram à vida deles, para o Manchester United e para o PSG, respetivamente, e entraram Nanu, lateral do Marítimo, e Martínez, avançado do Famalicão.

Na entrada anterior esqueci-me de ressalvar que neste último dia de mercado pode haver centenas de "diretos" sobre o mercado, mas recusamos que haja um tão essencial como o da Tribuna Expresso, nomeadamente por conter vídeos do "Soap".

12h30 - Então bom dia! Ou boa tarde, como preferir, até porque isto hoje, como bem sabemos, vai durar até às tantas. O mercado português de transferências de verão fecha hoje à meia-noite e a Tribuna Expresso vai estar a acompanhá-lo, com a análise que se impõe, ao nível futebolístico e ao nível de GIFs adequados.

Para já, ressalvamos que em breve serão providenciados pela Liga portuguesa os primeiros registos de contratos do dia:

às 14h00, os contratos rececionados até às 12h30;

às 19h00, os contratos rececionados até às 18h00;

às 22h00, os contratos rececionados até às 21h00;

a partir da 1h00 do dia 7 de outubro, os contratos rececionados até às 24h00 do dia 6 de outubro.

Cá estaremos!