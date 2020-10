Em direto: o último dia do mercado de transferências está aí e nós estamos aqui até à meia-noite (ou mais)

13h20 - Está confirmado: Fábio Coentrão regressa da reforma que nunca teve para voltar a jogar no Rio Ave.

Boa altura para recordar o vídeo que se segue. Atenção que foi o Rio Ave a fazer uma referência ao Dragon Ball e não nós! Este é um direto de respeito.

13h10 - 💸 O Sporting já comunicou à CMVM a venda de Wendel, por €20.300.000.000,00 - assim com estes zeros todos até parece mais impressionante. São 20 milhões e 300 mil euros a entrar em Alvalade, "acrescido do valor condicional de até € 4.000.000,00 (quatro milhões de euros), em função de objectivos relacionados com a participação do jogador em jogos e com a performance desportiva do FC Zenit", lê-se no comunicado.

O Sporting informa também que "os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a € 1.780.000,00 (um milhão setecentos e oitenta mil euros)."

13h05 - Entretanto o Barcelona já anunciou a composição do plantel para 2020/21 e, tal como na época passada, o grupo parece estar curtinho, curtinho...

Destaque para Martin Braithwaite, que fica com o número 9 que era de Suárez.

13h00 - 📣 ÚLTIMA HORA: O Sporting já assegurou a contratação de Paulinho.

Paulinho, o roupeiro (ou, como se diz hoje em dia, técnico de equipamentos) mais conhecido do mundo, claro.

Pensavam que era quem?

12h50 - Aí está o que já se esperava: o Zenit anunciou a contratação de Wendel ao Sporting, com o médio brasileiro a assinar até 2024/25. Era um dos jogadores de Alvalade com mais mercado, pelo que sai por uma verba a rondar os €20 milhões. Resta saber se o Sporting investirá a soma a contratar mais alguém para o plantel (um avançado é prioritário, assim como um médio) ou se a guardará, sei lá, para pagar Rúben Amorim ao Braga, por exemplo.

12h40 - Vamos começar isto com uma espécie de recap dos episódios anteriores, como se fazia no "Soap" (esta referência é só para os leitores mais antigos, desculpem).

No Benfica, o choque do mercado é a saída do jovem de 19 anos Tiago Dantas, emprestado - com opção de compra de €8 milhões - ao campeão Bayern de Munique, a fazer lembrar o negócio Bernardo Silva para o Mónaco, só que pior ainda. A nível de entradas, há a registar Todibo, central emprestado pelo Barcelona.

No Sporting, Wendel vai a caminho da Rússia, para o Zenit, e Frederico Varandas está a tentar a chegada dos bem conhecidos João Mário e Slimani, por empréstimo.

No FC Porto, Alex Telles e Danilo foram à vida deles, para o Manchester Unite e para o PSG, respetivamente, e entraram Nanu, lateral do Marítimo, e Martínez, avançado do Famalicão.

Na entrada anterior esqueci-me de ressalvar que neste último dia de mercado pode haver centenas de "diretos" sobre o mercado, mas recusamos que haja um tão essencial como o da Tribuna Expresso, nomeadamente por conter vídeos do "Soap".

12h30 - Então bom dia! Ou boa tarde, como preferir, até porque isto hoje, como bem sabemos, vai durar até às tantas. O mercado português de transferências de verão fecha hoje à meia-noite e a Tribuna Expresso vai estar a acompanhá-lo, com a análise que se impõe, ao nível futebolístico e ao nível de GIFs adequados.

Para já, ressalvamos que em breve serão providenciados pela Liga portuguesa os primeiros registos de contratos do dia:

às 14h00, os contratos rececionados até às 12h30;

às 19h00, os contratos rececionados até às 18h00;

às 22h00, os contratos rececionados até às 21h00;

a partir da 1h00 do dia 7 de outubro, os contratos rececionados até às 24h00 do dia 6 de outubro.

Cá estaremos!