“Se William aceitar ir para o Benfica é um nojo de homem”, diz antigo administrador da SAD do Sporting

O antigo administrador da SAD do Sporting, Miguel Cal, criticou William Carvalho a propósito do seu eventual regresso a Portugal, para o Benfica, uma transferência que tem sido noticiada nos meios de comunicação espanhóis e portugueses. Fê-lo na sua conta no Twitter e da seguinte forma: “É de uma desilusão tremenda que ele considere esta opção. Falei com ele uma vez, onde teceu bonitas palavras sobre o nosso clube. Se aceitar ir para o Benfica, é um nojo de homem. E espero que o Tomaz [Morais] e o Paulo [Gomes] consigam de vez incutir o Sporting na formação”.

O jornal "Record" contactou Miguel Cal a propósito das suas críticas. O antigo administrador reforçou-as: "À primeira oportunidade volta para o Benfica? Isto é de alguém que adora o Sporting", questionou.

William, atualmente no Bétis, tem sido apontado como reforço de inverno para o Benfica de Jorge Jesus que está, ao que tudo indica, no mercado em busca de um médio box-to-box.

O internacional português foi treinado por J.J. no Sporting entre 2015 e 2018, tendo-se transferido para Espanha no final de uma época dramática, marcada pela invasão a Alcochete e pela derrota na final da Taça de Portugal diante do Desportivo das Aves.