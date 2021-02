Em direto: Paulinho a caminho (e João Pereira) e outras novidades do mercado de transferências

É tão bom, não foi?

13h25: E pronto, assim como chegou, partiu. Jean-Clair Todibo já não faz parte da defensiva do Benfica, depois de somar apenas dois jogos pelo clube. O central francês, que estava emprestado pelo Barcelona, vai rumar a outro empréstimo, agora para o Nice, adianta o jornal espanhol Sport.

Já no sábado, na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-Athletic, Ronald Koeman tinha adiantado claramente que não contava com Todibo, pelo que o clube teve de encontrar nova colocação para o central de 21 anos.

O Benfica perde assim dois centrais nesta janela de transferências, uma vez que no domingo também confirmou a saída de Ferro para o Valência, por empréstimo.

NurPhoto

Cartão Rojo

13h15: É natural que o leitor nunca mais se tenha lembrado dele, tendo em conta que até o próprio Manchester United parece querer esquecê-lo, a ver pelas zero utilizações que soma esta época. Marcos Rojo está em Inglaterra desde 2014/15, depois de ter dado nas vistas no Sporting, mas foi perdendo espaço na defesa do United com o passar dos anos, ao ponto de ter sido emprestado ao Estudiantes na época passada.

O internacional argentino de 30 anos interessa ao Boca Juniors, segundo a imprensa local, mas não é certo que o negócio fique fechado já hoje, uma vez que o mercado de transferências na Argentina só fecha no final do mês.

Richard Heathcote

Uma espécie de Plata

13h00: Na frente internacional, o "The Guardian" indica uma má notícia para o treinador português Renato Paiva (e para o seu treinador de guarda-redes, Ricardo Pereira), já que o jovem equatoriano Moisés Caicedo, que brilhou na época passada no Independiente del Valle, está a caminho do Brighton, equipa da Premier League que venceu no domingo o Tottenham de José Mourinho (1-0).

O médio ainda tem 19 anos mas já conta com quatro internacionalizações pelo Equador e é visto como uma das maiores promessas do país, conforme analisa a ProScout.

O Independiente del Valle é um dos clubes que mais forma talentos no Equador, tendo também lançado Gonzalo Plata, que chegou ao Sporting em 2018. Agora com 20 anos, o extremo/ala pode estar de saída, com o Rio Ave a ser um dos interessados.

JOSE JACOME

'Throwback' aos anos 2000

12h35: Se a grande incógnita do dia é Paulinho, a grande surpresa é claramente João Pereira. O lateral direito estava na Turquia mas rescindiu recentemente com o Trabzonspor, onde cumpriu cinco épocas depois de sair do Sporting. E agora, ao que tudo indica, vai regressar a Portugal e ao mesmo Sporting, segundo os nossos amigos do zerozero.

Apesar de ainda ter aquela cara de menino, João Pereira já tem 36 anos (depois de ter conhecimento desta informação, o leitor provavelmente estará agora a sentir-se um pouco mais idoso) e uma longa carreira às costas, com passagens por Hannover, Valência, Braga e Gil Vicente, depois da formação no Benfica.

Dada a saída de Ristovski de Alvalade, lateral que já estava encostado há largas semanas depois de um desentendimento com Rúben Amorim, João Pereira deverá ocupar o lugar de alternativa a Pedro Porro, titularíssimo na direita.

Carlos Rodrigues

Bem-vindo a um dos dias mais animados do ano no futebol

12h00: Boa tarde, caro leitor, e seja bem-vindo a mais um #DeadlineDay, como lhe chamam os britânicos, de forma bem mais ilustre do que "último dia do mercado de transferências".

Estaremos por cá até à meia-noite, hora em que o mercado em Portugal fecha, para ter a certeza dos negócios que houve na nossa Liga, sendo certo que a pandemia de covid-19 não facilitará as transferências de ninguém.

A grande incógnita do dia é Paulinho, avançado bracarense que há muito interessa ao Sporting e que pode mesmo vir a mudar-se para Alvalade esta segunda-feira, a troco de uma verba a rondar os €12,5 milhões, mais a transferência de Borja para Braga.

Para já, se não se recorda do que aconteceu no mercado de verão, nós damos uma ajudinha: