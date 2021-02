Em direto: Paulinho a caminho e outras novidades do mercado de transferências

12h35: Se a grande incógnita do dia é Paulinho, a grande surpresa é claramente João Pereira. O lateral direito estava na Turquia mas rescindiu recentemente com o Trabzonspor, onde cumpriu cinco épocas depois de sair do Sporting. E agora, ao que tudo indica, vai regressar a Portugal e ao mesmo Sporting, segundo os nossos amigos do zerozero.

Apesar de ainda ter aquela cara de menino, João Pereira já tem 36 anos (depois de ter conhecimento desta informação, o leitor provavelmente estará agora a sentir-se um pouco mais idoso) e uma longa carreira às costas, com passagens por Hannover, Valência, Braga e Gil Vicente, depois da formação no Benfica.

Carlos Rodrigues

12h00: Boa tarde, caro leitor, e seja bem-vindo a mais um #DeadlineDay, como lhe chamam os britânicos, de forma bem mais ilustre do que "último dia do mercado de transferências".

Estaremos por cá até à meia-noite, hora em que o mercado em Portugal fecha, para ter a certeza dos negócios que houve na nossa Liga, sendo certo que a pandemia de covid-19 não facilitará as transferências de ninguém.

A grande incógnita do dia é Paulinho, avançado bracarense que há muito interessa ao Sporting e que pode mesmo vir a mudar-se para Alvalade esta segunda-feira, a troco de uma verba a rondar os €12,5 milhões, mais a transferência de Borja para Braga.

Para já, se não se recorda do que aconteceu no mercado de verão, nós damos uma ajudinha: