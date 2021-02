Em direto: Todibo e Ilori dizem adeus em dia de dérbi (e outras novidades do mercado de transferências)

A primeira lista de inscrições do dia, cortesia da Liga

Famalicão

14h05: Como é habitual, a Liga portuguesa irá divulgar durante o dia as listas de inscrições de jogadores, tendo às 14h publicado a listagem todos os contratos rececionados até às 12h30.

Depois, às 19h00, será divulgada a lista dos contratos rececionados até às 18h00; às 22h00, os contratos rececionados até às 21h00; a partir da 00h30 do dia 2 de fevereiro, os contratos rececionados até às 24h00 do dia 1 de fevereiro.

O grande destaque da primeira listagem é Lucas Henriques, médio brasileiro de 20 anos que é mais um reforço para o Famalicão, equipa que é agora orientada por Silas, conforme anunciou o clube esta segunda-feira. O ex-treinador do Sporting sucede assim a João Pedro Sousa, que na época passada levou a equipa a um brilhante 6.º lugar, mas que esta época via o grupo em 16.º posto.

Processos rececionados a 30 ou 31 de janeiro, considerados a 1 de fevereiro:

Luiz Gabriel Salim Ribeiro - Transferência internacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.

Camilo José Triana Fragozo - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ença Fati - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Matheus de Jesus Dantas - Transferência internacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Nermin Zolotic - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ricardo Jorge Cecilia Batista - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Zidane Agustini Banjaqui - Transferência nacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Stephen Antunes Eustaquio - Aditamento a contrato FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.

Pedro Henrique Pereira Silva - Transferência internacional (Júnior) Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Anthony Miguel Blondell - Sub-cedência - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Edi Maurício Sanches Semedo - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda

Lucas Henrique Soares Alves de Souza - Transferência internacional - FC Famalicão - Futebol SAD

William Alves de Oliveira - Transferência internacional - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD

Luiz Ricardo Alves - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Manconi Soriano Mané - Inclusão no plantel - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD

Mbombo Lokwa - Transferência internacional - União Desportiva Vilafranquense

Solskjaer manda tudo para a caminha

PETER POWELL

14h00: Se vão ficar à espera de transferências no Manchester United, escusam de se incomodar. "Posso confirmar que não vamos contratar ninguém hoje, por isso não fiquem acordados até tarde", disse Ole Gunnar Solskjaer na conferência de imprensa de antevisão do Manchester United-Southampton, marcado para terça-feira (20h15, SportTV).

Há, ainda assim, um "reforço" no plantel: "Phil Jones recuperou da operação ao joelho e vai ser inscrito, pelo que esperemos que em breve esteja em forma e pronto para jogar".

Sobre saídas, Solskjaer admitiu que Jesse Lingard não deverá continuar em Manchester: "Esperemos que possa ir e jogar no West Ham."

De resto, acho que todos sabemos bem qual o melhor reforço do United nos últimos anos...

via GIPHY

Dia de arrumações em Alvalade

Carlos Rodrigues/Getty

13h45: É certo que hoje é dia de dérbi em Alvalade, mas nem por isso o Sporting deixa de arrumar o excesso de jogadores que lá andam. Tiago Ilori regressou ao clube 2018/19, precisamente no mercado de inverno, com novas juras de amor, depois de uma saída agreste em 2012/13 para o Liverpool, mas nunca se conseguiu impor.

Em 2018/19 somou 10 jogos; em 2019/20 somou 14 jogos; em 2020/21 somou zero jogos, uma vez que Rúben Amorim já não contava com ele, pelo que o defesa português de 27 anos foi para os franceses do Lorient, por empréstimo. O clube é 18.º classificado da Ligue 1, mas curiosamente venceu o campeão PSG, por 3-2, no domingo à noite, já com Ilori na bancada.

Já agora, boa altura para recordarmos o que disse Frederico Varandas no último mercado de inverno do Sporting, quando Ilori foi contratado (ao Reading), juntamente com Francisco Geraldes (estava emprestado ao Eintracht Frankfurt), Luiz Phellype (Paços de Ferreira), Cristián Borja (Toluca) e Gonzalo Plata (Independiente):

"Para ser sincero, este mercado de janeiro diz muito de como nós trabalhamos. Entraram cinco jogadores, saíram oito e o Sporting reduziu a folha salarial em 10 milhões de euros por ano. Sobretudo, a qualidade do plantel aumentou, pois todos os jogadores que entraram têm capacidade para jogar. E só os jogadores que entraram nas últimas semanas já jogaram mais minutos do que sete jogadores que saíram."

Menos um para Luís Castro

13h40: Depois de vender Papu Gómez ao Sevilha, a Atalanta já tem substituto para o meio-campo: Viktor Kovalenko, internacional ucraniano de 24 anos que estava no Shakhtar Donetsk, onde somou 11 jogos, com quatro golos, esta época.

É tão bom, não foi?

NurPhoto

13h25: E pronto, assim como chegou, partiu. Jean-Clair Todibo já não faz parte da defensiva do Benfica, depois de somar apenas dois jogos pelo clube. O central francês, que estava emprestado pelo Barcelona, vai rumar a outro empréstimo, agora para o Nice, adianta o jornal espanhol Sport.

Já no sábado, na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-Athletic, Ronald Koeman tinha adiantado claramente que não contava com Todibo, pelo que o clube teve de encontrar nova colocação para o central de 21 anos.

Quando o central se estreou pelo Benfica, frente ao Estrela da Amadora, para a Taça de Portugal, Jorge Jesus analisou-o assim:

"É um miúdo que chegou com cinco meses sem treino, depois lesionou-se. Nunca o conheci bem e só no último mês começou a trabalhar mais connosco. Tem algumas qualidades físicas muito boas, é rápido e forte no jogo aéreo. Posicionalmente não sabe o que a equipa quer, porque também não trabalhou tanto para isso, mas mostrou que podemos confiar nele".

O Benfica perde assim dois centrais nesta janela de transferências, uma vez que no domingo também confirmou a saída de Ferro para o Valência, por empréstimo.

Cartão Rojo

Richard Heathcote

13h15: É natural que o leitor nunca mais se tenha lembrado dele, tendo em conta que até o próprio Manchester United parece querer esquecê-lo, a ver pelas zero utilizações que soma esta época. Marcos Rojo está em Inglaterra desde 2014/15, depois de ter dado nas vistas no Sporting, mas foi perdendo espaço na defesa do United com o passar dos anos, ao ponto de ter sido emprestado ao Estudiantes na época passada.

O internacional argentino de 30 anos interessa ao Boca Juniors, segundo a imprensa local, mas não é certo que o negócio fique fechado já hoje, uma vez que o mercado de transferências na Argentina só fecha no final do mês.

Uma espécie de Plata

JOSE JACOME

13h00: Na frente internacional, o "The Guardian" indica uma má notícia para o treinador português Renato Paiva (e para o seu treinador de guarda-redes, Ricardo Pereira), já que o jovem equatoriano Moisés Caicedo, que brilhou na época passada no Independiente del Valle, está a caminho do Brighton, equipa da Premier League que venceu no domingo o Tottenham de José Mourinho (1-0).

O médio ainda tem 19 anos mas já conta com quatro internacionalizações pelo Equador e é visto como uma das maiores promessas do país, conforme analisa a ProScout.

O Independiente del Valle é um dos clubes que mais forma talentos no Equador, tendo também lançado Gonzalo Plata, que chegou ao Sporting em 2018. Agora com 20 anos, o extremo/ala pode estar de saída, com o Rio Ave a ser um dos interessados.

'Throwback' aos anos 2000

Carlos Rodrigues

12h35: Se a grande incógnita do dia é Paulinho, a grande surpresa é claramente João Pereira. O lateral direito estava na Turquia mas rescindiu recentemente com o Trabzonspor, onde cumpriu cinco épocas depois de sair do Sporting. E agora, ao que tudo indica, vai regressar a Portugal e ao mesmo Sporting, segundo os nossos amigos do zerozero.

Apesar de ainda ter aquela cara de menino, João Pereira já tem 36 anos (depois de ter conhecimento desta informação, o leitor provavelmente estará agora a sentir-se um pouco mais idoso) e uma longa carreira às costas, com passagens por Hannover, Valência, Braga e Gil Vicente, depois da formação no Benfica.

Dada a saída de Ristovski de Alvalade, lateral que já estava encostado há largas semanas depois de um desentendimento com Rúben Amorim, João Pereira deverá ocupar o lugar de alternativa a Pedro Porro, titularíssimo na direita.

Bem-vindo a um dos dias mais animados do ano no futebol

Quality Sport Images

12h00: Boa tarde, caro leitor, e seja bem-vindo a mais um #DeadlineDay, como lhe chamam os britânicos, de forma bem mais ilustre do que "último dia do mercado de transferências".

Estaremos por cá até à meia-noite, hora em que o mercado em Portugal fecha, para ter a certeza dos negócios que houve na nossa Liga, sendo certo que a pandemia de covid-19 não facilitará as transferências de ninguém.

A grande incógnita do dia é Paulinho, avançado bracarense que há muito interessa ao Sporting e que pode mesmo vir a mudar-se para Alvalade esta segunda-feira, a troco de uma verba a rondar os €12,5 milhões, mais a transferência de Borja para Braga.

Para já, se não se recorda do que aconteceu no mercado de verão, nós damos uma ajudinha: