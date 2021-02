Sporting bate recorde por Paulinho - e Borja e Sporar seguem para Sp. Braga (foi assim o último dia do mercado de inverno)

Sporting, o líder, o arrumador, o grande animador do #DeadlineDay

E é isto, amigos. Chega ao fim mais uma janela de mercado e o derradeiro dia foi particularmente animado em Alvalade, onde se limpou a casa, arrumaram-se peças, ganhou-se ao Benfica e ainda se foi buscar a maior contratação da história do clube.

Assim, o grande negócio do dia (e de todo o mercado de inverno em Portugal) é a chegada de Paulinho ao Sporting, que paga €16 milhões pelo avançado, com Borja (Sp. Braga paga €3 milhões) e Sporar (empréstimo) a seguirem pelo caminho inverso.

O Sporting garantiu ainda o regresso de João Pereira, que terá um terceiro stint em Alvalade possivelmente para fechar a carreira, e de Matheus Reis, do Rio Ave.

Colocou ainda Rafael Camacho no Rio Ave, Tiago Ilori no Lorient, Pedro Marques no Gil Vicente e Pedro Mendes no Nacional.

No FC Porto não houve novidades e no Benfica poucas: o clube da Luz inscreveu Lucas Veríssimo, que deverá chegar nos próximos dias a Portugal depois de jogar a final da Libertadores pelo Santos, e outro central, o argentino Conti. Já Todibo seguiu para o Nice e Gedson Fernandes trocou um empréstimo ao Tottenham por outro ao Galatasaray.

Lá fora, pouco a dizer. Os principais clubes não se moveram e só o Liverpool, fustigado por lesões, acabou por animar o dia, ao contratar dois centrais: Ben Davies e Ozan Kabak.

Aí estão as últimas inscrições na Liga

00h41: Está fechado o escritório da Liga e a última lista de inscrições a confirmar o negócio mais importante deste mercado de inverno em Portugal. Paulinho no Sporting e em sentido contrário, Borja e Sporar viajam para o Sp. Braga. Na lista surge também Matheus Reis no Sporting, como emprestado.

Novidades também no Rio Ave: além do empréstimo de Rafael Camacho, encostado no Sporting, inscreve também o avançado brasileiro Júnior Brandão, que jogava no Atlético Goianense mas emprestado pelo Ludogorets da Bulgária.

Confirme aqui a última lista da Liga:

Kangmin Choi - Revalidação (Júnior) - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Diogo Filipe Guerreiro Viana - Transferência nacional - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD

Luiz Eduardo Teodora da Silva - Transferência nacional - Clube Desportivo Nacional Futebol SAD

Pedro Manuel Lobo Peixoto Mineiro Mendes - Cedência temporária - Clube Desportivo Nacional Futebol SAD

Vítor Wang - Revalidação - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues - Transferência internacional - FC Famalicão - Futebol SAD

Seungwoo Lee Transferência internacional Portimonense Futebol SAD

José Brandão Gonçalves Junior - Transferência internacional - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Rafael Euclides Soares Camacho - Cedência temporária - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Rui Pedro da Silva Costa - Transferência internacional - Santa Clara Açores Futebol SAD

Andraz Sporar - Cedência temporária - SC Braga - Futebol SAD

Cristian Alexis Borja Gonzalez - Transferência nacional - SC Braga - Futebol SAD

Wendel da Silva Costa - Cedência temporária - Sporting Clube da Covilhã

Matheus Reis de Lima - Cedência temporária - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

João Paulo Dias Fernandes - Transferência nacional - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

Tic-tac-tic-tac

00h30: Esperamos agora pacientemente pela última atualização de inscrições da Liga, que deve estar a sair não tarda nada

E Rúben também confirma Matheus Reis

00h26: O Sporting ainda não confirmou oficialmente a chegada de Matheus Reis, mas Amorim já o fez e falou do novo reforço, que chega do Rio Ave, no final da conferência de imprensa em Alvalade.

Vem substituir o Borja, porque pode jogar como central e lateral e tem características que nos permitem lançar mais um central no ataque, ele tem essas características. É um jogador com muito andamento e muito futuro, é bastante jovem e enquadra-se na nossa ideia. Esteve muito tempo sem jogar mas vamos prepará-lo da melhor maneira

Rúben sobre Paulinho

00h18: Na conferência de imprensa que se seguiu à vitória frente ao Benfica, Rúben Amorim falou pela primeira vez de Paulinho enquanto jogador do Sporting.

A meu ver, para mim, é o melhor número 9 do país, é o avançado ideal para a nossa ideia. Ele tem um caracter muito grande e essas coisas valem muito dinheiro. Tem uma ambição grande e tem a plena noção que se não correr não joga. Não precisa de adaptação à nossa ideia e é um jogador à imagem do Sporting e do nosso grupos

Já soou o gongo, mas as confirmações continuam

00h13: Pêpê Rodrigues chega ao Famalicão emprestado pelo Olympiacos até final da temporada. É o regresso a Portugal depois de passagens pelo Benfica, Estoril e V. Guimarães.

Paulinho é leão

Gualter Fatia

00h01: E minutos antes do fecho oficial do mercado, o Sp. Braga confirma a saída de Paulinho para o Sporting.

O Sporting paga 16 milhões de euros pelo avançado, com Borja a seguir no sentido contrário a título definitivo e Sporar por empréstimo. O Sp. Braga fica ainda com 30% do passe do jogador e 10% numa futura venda.

GONG!

23h10: Estão fechados os mercados em Espanha e Inglaterra. Falta agora Portugal e há ainda negócios à espera de confirmação, como Palhinha e Matheus Reis para o Sporting

Mais uma atualização da Liga

22h18: A Liga Portugal voltou a atualizar a lista de inscrições até às 21h, desta vez sem grandes surpresas. Destaque para o central sueco Tim Soderstrom, que é reforço do Marítimo.

Veja aqui a lista completa:

Bruno Miguel Mendes Alves - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Cristiano Castro Gomes - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Tomás Silva Dias Catarino Rosete - Revalidação (Júnior) - Futebol Clube de Paços de Ferreira SDUQ LDA

Abel Martins da Costa e Silva - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SAD

Hélder Gomes Morim - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SAD

Hélio Alberto Delgado Silva - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SAD

Nuno Alexandre dos Santos Pereira - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SAD

Ricardo Couto Ferreira - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SAD

Tim Roger Soderstrom - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Denis Will Poha - Cedência temporária - Portimonense Futebol SAD

Hevertton Ciriaco Santos - Revalidação - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

Paulinho? Só falta mesmo a confirmação

22h07: Paulinho demora a ser confirmado oficialmente no Sporting mas só faltará mesmo o anúncio. Após o jogo com o Moreirense, o médio do Sp. Braga Fransérgio reconheceu a saída do avançado: "Tenho de dar os parabéns ao Paulinho, é uma grande perda para nós porque era um dos nossos líderes".

Mais um para a defesa dos campeões ingleses

22h05: Depois de Ben Davies, chega mais um central ao Liverpool. O jovem turco Ozan Kabak será emprestado pelo Schalke 04 até final da época, com o Liverpool a não referir se o acordo inclui ou não cláusula de compra no final da época.

Adieu

21h20: O Barcelona já confirmou o empréstimo de Todibo ao Nice. O central francês deixa assim o Benfica, escassos meses depois de chegar a Portugal, uma passagem marcada pelos problemas físicos e pouca utilização.

O Nice fica com opção de compra de Todibo no valor de 8,5 milhões de euros, mais 7 milhões em variáveis.

Faltam menos de 30 minutos para o dérbi

21h04: Está quase aí o dérbi, faltam menos de 30 minutos e a grande questão é: João Palhinha vai jogar? Bem, pelo menos de início não, mas pode sempre confirmar os onzes aqui.

Ferreyra já tem novo poiso

20h55: Poucos dias depois de rescindir com o Benfica, Facundo Ferreyra é apresentado como novo reforço do Celta de Vigo, da La Liga. Chega sem custos e assinou com os espanhóis até ao final do ano.

E entre o castelhano e o português que terá aprendido por cá, não terá dificuldades em se entender com os galegos.

Jesé, músico, rapper, novo jogador do Las Palmas

20h53: Nos últimos tempos ouvimos mais sobre o Jesé, rapper, de Jesé, pai pouco atento, e menos de Jesé, avançado, antigo futuro craque.

Pois bem, o jogador formado no Real Madrid, que na última temporada teve uma passagem fugaz pelo Sporting e que no verão rescindiu finalmente com o PSG, está de regresso ao clube da terra natal, o Las Palmas, por onde já passou há umas temporadas precisamente por empréstimo da equipa de Paris. Aos 27 anos, nova oportunidade para reavivar a carreira, agora na II divisão espanhola.

Liverpool reforça defesa. Com um quase desconhecido

20h40: As lesões têm sido um problema sério para a linha defensiva do Liverpool esta temporada e era certo que Jurgen Klopp teria de ir ao mercado para reforçar o setor mais recuado.

Surpresa é perceber que, para já, o reforço da defesa seja um semi-desconhecido, Ben Davies (não confundir com o Ben Davies do Tottenham), um central de 25 anos que chega do Preston.

O preço também é bastante simbólico: 500 mil libras à cabeça (qualquer coisa como 550 mil euros, números que já não se usam no futebol), aos quais se podem juntar mais €1,7 milhões, mediante objetivos.

Mercados começam a fechar

19h50: Na Alemanha está tudo fechado e em Itália há 10 minutos para concluir os últimos negócios. Em França, Espanha e Inglaterra o mercado fecha às 23 horas de Lisboa.

João Pereira e Lucas Veríssimo inscritos

19h20: A Liga já atualizou as inscrições feitas até às 18 horas e as novidades são a confirmação do regresso de João Pereira ao Sporting e também o nome de Lucas Veríssimo, já inscrito pelo Benfica

Veja aqui a lista completa da Liga:

Vladimir Stojkovic - Transferência nacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.

Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Dejan Kerkez - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda

Eber Henrique Ferreira de Bessa - Transferência internacional - Clube Desportivo Nacional Futebol SAD

João Sabino Mendes Neto Saraiva - Cedência temporária - Estoril Praia - Futebol, SAD

Raphael Gregorio Guzzo - Transferência nacional - Futebol Clube Vizela, Futebol SAD

Paulo Sergio Mota - Transferência internacional - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDA

Pedro David Rosendo Marques - Cedência temporária - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDA

Antreas Karo - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Iury Lirio Freitas de Castilho - Inclusão no plantel - Portimonense Futebol SAD

Sávio António Alves - Transferência internacional - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Bernardo Sousa Pereira Brites Martins - Cedência temporária - Sporting Clube da Covilhã

João Pedro da Silva Pereira - Transferência internacional - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD

German Andres Conti - Inclusão no plantel - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Lucas Verissimo da Silva - Transferência internacional - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD

Wilson Kenidy Correia da Silva - Transferência nacional - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD

Mamadou Tounkara - Revalidação - Vitória Sport Clube Futebol SAD

Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira - Prorrogação de contrato - Vitória Sport Clube Futebol SAD

Benfica chama Gedson de volta. Mas não para ficar

18h16: Há coisa de um ano estávamos a noticiar o empréstimo de Gedson Fernandes para o Tottenham mas os tempos do jogador do Benfica em Londres nunca foram felizes, ele que pouco ou nada contou para José Mourinho.

O médio nem passa por Lisboa. Da capital britânica segue para a Turquia, para o Galatasaray, também por empréstimo.

Khedira de volta a casa

18h11: Estugarda, Real Madrid, Juventus e, agora, o regresso à Bundesliga. Aos 33 anos, Sami Khedira está de volta a casa, mais precisamente ao Hertha Berlin, e o clube da capital fez um pequeno apanhado da modesta sala de troféus do médio alemão, que será seguramente maior que a do resto do plantel do Hertha todo junto.

Bergkamp e Pochettino no Watford

17h20: O título leva ao engano e a ideia é mesmo essa. Não, não estamos perante um momento Revenge of the 90's, falamos sim de Mitchel Bergkamp e Maurizio Pochettino, filhos de Dennis e Mauricio, respetivamente, que chegaram nas últimas horas ao Watford, onde inicialmente jogarão na equipa de sub-23.

Não consta que os rebentos tenham o mesmo talento que os país. Mitchel é um médio ofensivo de 22 anos, que andava a passear o seu sobrenome na equipa B do Almere City, enquanto Maurizio é um extremo de 19 anos, que nos últimos anos andou pelas camadas jovens do Tottenham, cuja equipa principal era treinada pelo pai até meio da última temporada.

A conclusão disto tudo é: sim, estamos velhos.

Eis o primeiro jogo do dia

17h00: Começa o Santa Clara - BSAD, o primeiro jogo do dia na Liga portuguesa. Nota para o facto de Tomás Ribeiro, jovem defesa da BSAD que é habitualmente titular, não ter sido convocado, ao que tudo indica porque poderá ser transferido ainda hoje para o Vitória de Guimarães.

No Santa Clara, destaque para Rui Costa (não é esse), avançado de 24 anos que rescindiu com o Deportivo e que deverá estar perto de assinar pelos micaelenses. Recorde-se que os açorianos perderam recentemente o goleador Thiago Santana para os japoneses do Shimizu e o avançado faz muita falta não só ao Santa Clara como a muitas equipas da fantasy Real Fevr, dado que tinha 7 golos em apenas 9 jogos - e ainda continua no pódio dos melhores marcadores da Liga portuguesa...

Reformado, mas pouco

16h30: É um nome bem conhecido de benfiquistas e portistas: Maxi Pereira está de volta ao futebol, para representar o Peñarol, anunciou o clube uruguaio.

O lateral de 36 anos não tinha clube desde 2018/19, depois de deixar o FC Porto, onde esteve durante quatro épocas, que se seguiram a oito temporadas no Benfica, de 2007/08 a 2014/2015.

No Peñarol, que apresentou hoje várias fotografias de Maxi Pereira com a camisola do clube, mas sem adiantar pormenores do acordo, o defesa vai reencontrar o extremo Cristian Rodríguez, companheiro de equipa na primeira época no Benfica.

“Queria mandar um abraço muito grande aos adeptos do Peñarol, têm aqui um adepto que vai dar tudo, entregar-se ao clube. Prometo profissionalismo e dedicação, que é o mais importante”, disse Maxi, assinalando que é “um sonho que se cumpre”, não só dele, mas também dos seus pais. O jogador, que no Uruguai tinha apenas representado o Defensor Sporting, clube em que fez a formação, disse sentir-se “como uma criança”.

'DONE DEAL'

16h10: Negócio fechado, ou, como dizem os britânicos, done deal! Moisés Caicedo já é jogador do Brighton, anunciou o clube inglês, consumada a transferência a partir do Independiente del Valle, equipa do Equador que é agora treinada pelo português Renato Paiva.

O internacional equatoriano de 19 anos assinou pelo Brighton até 2025.

Muito se trabalha em Alvalade

Gualter Fatia

15h40: A SAD do Sporting é provavelmente a mais ativa no último dia do mercado: agora é a vez de Pedro Marques e Pedro Mendes saírem do clube, para reforçarem o Gil Vicente e o Nacional, respetivamente.

Sobre Pedro Marques - jogador de 22 anos formado no Estoril Praia, no Belenenses e no Sporting, que jogou nos Países Baixos durante a época passada, no Dordrecht e no Den Bosch -, Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, disse o seguinte:

"O Pedro Marques é nosso. Já está cá. Era um jogador que precisávamos. Vem com enorme ambição. Precisamos, efetivamente, de marcar mais golos".

Já Pedro Mendes, de 21 anos, esteve emprestado na primeira metade da temporada ao Almeira, equipa do segundo escalão de Espanha, treinada pelo português José Gomes, pela qual atuou em 10 partidas, não tendo apontado nenhum golo.

O avançado destacou-se nos sub-19 e nos sub-23 do Sporting, tendo na temporada de 2019/20 realizado 12 partidas pela equipa principal e marcando um golo, na Liga Europa, contra os holandeses do PSV Eindhoven.

Está encontrada a frase do dia

15h25: A meia-noite está longe mas depois desta frase de Steve Bruce já podem fechar o mercado - depois de rir um bom bocado. Questionado sobre um possível interesse do Newcastle em contratar Idrissa Gueye ao PSG, Bruce respondeu assim:

"Não. O Neymar é que era o jogador que nós queríamos, mas não deu".

Menos um português no Wolverhampton

15h10: Roderick Miranda já não é jogador dos Wolves de Nuno Espírito Santos, que anunciaram a rescisão de contrato com o defesa central português. Aos 29 anos, Roderick muda-se para os turcos do Gaziantep, equipa treinada por Sá Pinto, que já oficializaram a contratação.

Rúben Amorim e o amigo João Pereira

EVARISTO SA

15h00: Como já se disse mais lá para trás, o Sporting assegurou esta segunda-feira a entrada de João Pereira, que estava livre, faltando apenas confirmação oficial da assinatura. Ora João Pereira foi colega de Rúben Amorim quando ambos jogaram no Benfica, assim como também se cruzaram como adversários e como companheiros na seleção nacional.

Como bem recorda o "Record", Rúben Amorim caracterizou o amigo João Pereira assim:

"Conhecem o João Pereira? O João Pereira, fora do campo, é um paz de alma. Dentro do campo é um mete-nojo! Conheço o João Pereira desde miúdo. Zangava-me com ele no campo, de que se estivéssemos lá fora se calhar andávamos à… Mas depois ele sai e tem aquela coisa, aquele clique, que acaba o jogo, e se for preciso espera por ti no túnel e diz-te ‘Tão? Como é que estás?!’ Sabes? Parece que tem dupla personalidade."

A frase foi dita no podcast de Rui Unas, "Maluco Beleza", em 2017, o mesmo ano em que o ex-jogador iniciou a sua carreira de treinador, dando então uma longa entrevista exclusiva à Tribuna Expresso - e até hoje não deu mais nenhuma.

Rúben Amorim: “Assinei pelo Benfica com o coração. Naquela altura, ia ganhar mais num clube alemão do que alguma vez ganhei no Benfica” Meio ano depois de ter encerrado a carreira de jogador, aos 32 anos, Rúben Amorim inicia outro percurso: o de treinador. Começou esta semana o curso de grau I na Associação de Futebol de Lisboa e também já estava a tirar uma pós-graduação, na Faculdade de Motricidade Humana, em que José Mourinho é professor — e é ele a grande referência de Amorim, confessa o ex-benfiquista à <strong>Tribuna Expresso</strong>, apesar da influência de Jorge Jesus na sua carreira

A primeira lista de inscrições do dia, cortesia da Liga

Famalicão

14h05: Como é habitual, a Liga portuguesa irá divulgar durante o dia as listas de inscrições de jogadores, tendo às 14h publicado a listagem todos os contratos rececionados até às 12h30.

Depois, às 19h00, será divulgada a lista dos contratos rececionados até às 18h00; às 22h00, os contratos rececionados até às 21h00; a partir da 00h30 do dia 2 de fevereiro, os contratos rececionados até às 24h00 do dia 1 de fevereiro.

O grande destaque da primeira listagem é Lucas Henriques, médio brasileiro de 20 anos que é mais um reforço para o Famalicão, equipa que é agora orientada por Silas, conforme anunciou o clube esta segunda-feira. O ex-treinador do Sporting sucede assim a João Pedro Sousa, que na época passada levou a equipa a um brilhante 6.º lugar, mas que esta época via o grupo em 16.º posto.

Processos rececionados a 30 ou 31 de janeiro, considerados a 1 de fevereiro:

Luiz Gabriel Salim Ribeiro - Transferência internacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.

Camilo José Triana Fragozo - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ença Fati - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Matheus de Jesus Dantas - Transferência internacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Nermin Zolotic - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Ricardo Jorge Cecilia Batista - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Zidane Agustini Banjaqui - Transferência nacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.

Stephen Antunes Eustaquio - Aditamento a contrato FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.

Pedro Henrique Pereira Silva - Transferência internacional (Júnior) Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.

Lista de documentação apresentada até às 12h30:

Anthony Miguel Blondell - Sub-cedência - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD

Edi Maurício Sanches Semedo - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda

Lucas Henrique Soares Alves de Souza - Transferência internacional - FC Famalicão - Futebol SAD

William Alves de Oliveira - Transferência internacional - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD

Luiz Ricardo Alves - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD

Manconi Soriano Mané - Inclusão no plantel - Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD

Mbombo Lokwa - Transferência internacional - União Desportiva Vilafranquense

Solskjaer manda tudo para a caminha

PETER POWELL

14h00: Se vão ficar à espera de transferências no Manchester United, escusam de se incomodar. "Posso confirmar que não vamos contratar ninguém hoje, por isso não fiquem acordados até tarde", disse Ole Gunnar Solskjaer na conferência de imprensa de antevisão do Manchester United-Southampton, marcado para terça-feira (20h15, SportTV).

Há, ainda assim, um "reforço" no plantel: "Phil Jones recuperou da operação ao joelho e vai ser inscrito, pelo que esperemos que em breve esteja em forma e pronto para jogar".

Sobre saídas, Solskjaer admitiu que Jesse Lingard não deverá continuar em Manchester: "Esperemos que possa ir e jogar no West Ham."

De resto, acho que todos sabemos bem qual o melhor reforço do United nos últimos anos...

Dia de arrumações em Alvalade

Carlos Rodrigues/Getty

13h45: É certo que hoje é dia de dérbi em Alvalade, mas nem por isso o Sporting deixa de arrumar o excesso de jogadores que lá andam. Tiago Ilori regressou ao clube 2018/19, precisamente no mercado de inverno, com novas juras de amor, depois de uma saída agreste em 2012/13 para o Liverpool, mas nunca se conseguiu impor.

Em 2018/19 somou 10 jogos; em 2019/20 somou 14 jogos; em 2020/21 somou zero jogos, uma vez que Rúben Amorim já não contava com ele, pelo que o defesa português de 27 anos foi para os franceses do Lorient, por empréstimo. O clube é 18.º classificado da Ligue 1, mas curiosamente venceu o campeão PSG, por 3-2, no domingo à noite, já com Ilori na bancada.

Já agora, boa altura para recordarmos o que disse Frederico Varandas no último mercado de inverno do Sporting, quando Ilori foi contratado (ao Reading), juntamente com Francisco Geraldes (estava emprestado ao Eintracht Frankfurt), Luiz Phellype (Paços de Ferreira), Cristián Borja (Toluca) e Gonzalo Plata (Independiente):

"Para ser sincero, este mercado de janeiro diz muito de como nós trabalhamos. Entraram cinco jogadores, saíram oito e o Sporting reduziu a folha salarial em 10 milhões de euros por ano. Sobretudo, a qualidade do plantel aumentou, pois todos os jogadores que entraram têm capacidade para jogar. E só os jogadores que entraram nas últimas semanas já jogaram mais minutos do que sete jogadores que saíram."

Menos um para Luís Castro

13h40: Depois de vender Papu Gómez ao Sevilha, a Atalanta já tem substituto para o meio-campo: Viktor Kovalenko, internacional ucraniano de 24 anos que estava no Shakhtar Donetsk, onde somou 11 jogos, com quatro golos, esta época.

É tão bom, não foi?

NurPhoto

13h25: E pronto, assim como chegou, partiu. Jean-Clair Todibo já não faz parte da defensiva do Benfica, depois de somar apenas dois jogos pelo clube. O central francês, que estava emprestado pelo Barcelona, vai rumar a outro empréstimo, agora para o Nice, adianta o jornal espanhol Sport.

Já no sábado, na conferência de imprensa de antevisão do Barcelona-Athletic, Ronald Koeman tinha adiantado claramente que não contava com Todibo, pelo que o clube teve de encontrar nova colocação para o central de 21 anos.

Quando o central se estreou pelo Benfica, frente ao Estrela da Amadora, para a Taça de Portugal, Jorge Jesus analisou-o assim:

"É um miúdo que chegou com cinco meses sem treino, depois lesionou-se. Nunca o conheci bem e só no último mês começou a trabalhar mais connosco. Tem algumas qualidades físicas muito boas, é rápido e forte no jogo aéreo. Posicionalmente não sabe o que a equipa quer, porque também não trabalhou tanto para isso, mas mostrou que podemos confiar nele".

O Benfica perde assim dois centrais nesta janela de transferências, uma vez que no domingo também confirmou a saída de Ferro para o Valência, por empréstimo.

Cartão Rojo

Richard Heathcote

13h15: É natural que o leitor nunca mais se tenha lembrado dele, tendo em conta que até o próprio Manchester United parece querer esquecê-lo, a ver pelas zero utilizações que soma esta época. Marcos Rojo está em Inglaterra desde 2014/15, depois de ter dado nas vistas no Sporting, mas foi perdendo espaço na defesa do United com o passar dos anos, ao ponto de ter sido emprestado ao Estudiantes na época passada.

O internacional argentino de 30 anos interessa ao Boca Juniors, segundo a imprensa local, mas não é certo que o negócio fique fechado já hoje, uma vez que o mercado de transferências na Argentina só fecha no final do mês.

Uma espécie de Plata

JOSE JACOME

13h00: Na frente internacional, o "The Guardian" indica uma má notícia para o treinador português Renato Paiva (e para o seu treinador de guarda-redes, Ricardo Pereira), já que o jovem equatoriano Moisés Caicedo, que brilhou na época passada no Independiente del Valle, está a caminho do Brighton, equipa da Premier League que venceu no domingo o Tottenham de José Mourinho (1-0).

O médio ainda tem 19 anos mas já conta com quatro internacionalizações pelo Equador e é visto como uma das maiores promessas do país, conforme analisa a ProScout.

O Independiente del Valle é um dos clubes que mais forma talentos no Equador, tendo também lançado Gonzalo Plata, que chegou ao Sporting em 2018. Agora com 20 anos, o extremo/ala pode estar de saída, com o Rio Ave a ser um dos interessados.

'Throwback' aos anos 2000

Carlos Rodrigues

12h35: Se a grande incógnita do dia é Paulinho, a grande surpresa é claramente João Pereira. O lateral direito estava na Turquia mas rescindiu recentemente com o Trabzonspor, onde cumpriu cinco épocas depois de sair do Sporting. E agora, ao que tudo indica, vai regressar a Portugal e ao mesmo Sporting, segundo os nossos amigos do zerozero.

Apesar de ainda ter aquela cara de menino, João Pereira já tem 36 anos (depois de ter conhecimento desta informação, o leitor provavelmente estará agora a sentir-se um pouco mais idoso) e uma longa carreira às costas, com passagens por Hannover, Valência, Braga e Gil Vicente, depois da formação no Benfica.

Dada a saída de Ristovski de Alvalade, lateral que já estava encostado há largas semanas depois de um desentendimento com Rúben Amorim, João Pereira deverá ocupar o lugar de alternativa a Pedro Porro, titularíssimo na direita.

Bem-vindo a um dos dias mais animados do ano no futebol

Quality Sport Images

12h00: Boa tarde, caro leitor, e seja bem-vindo a mais um #DeadlineDay, como lhe chamam os britânicos, de forma bem mais ilustre do que "último dia do mercado de transferências".

Estaremos por cá até à meia-noite, hora em que o mercado em Portugal fecha, para ter a certeza dos negócios que houve na nossa Liga, sendo certo que a pandemia de covid-19 não facilitará as transferências de ninguém.

A grande incógnita do dia é Paulinho, avançado bracarense que há muito interessa ao Sporting e que pode mesmo vir a mudar-se para Alvalade esta segunda-feira, a troco de uma verba a rondar os €12,5 milhões, mais a transferência de Borja para Braga.

Para já, se não se recorda do que aconteceu no mercado de verão, nós damos uma ajudinha: