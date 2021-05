Neymar vai renovar com o PSG (diz o "L'Equipe")

O futebolista internacional brasileiro Neymar vai renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2026, informou na sexta-feira o diário francês L'Equipe na sua edição digital.

Neymar, que tem mais um ano de contrato com os ainda vice-campeões europeus, foi várias vezes anunciado como de saída de Paris, com a imprensa, nomeadamente a catalã, a avançar com o seu possível regresso ao FC Barcelona.

"É óbvio que me sinto bem e me sinto em casa no Paris Saint-Germain. Estou mais feliz do que antes", disse recentemente o avançado 'canarinho'.

O ex-jogador do Santos e do 'Barça', de 29 anos, mostrou-se também "orgulhoso com a entrega de toda a equipa", na derrota por 2-0 no reduto do Manchester City, que custou a eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões.

No campeonato francês, que o PSG venceu nas últimas três épocas e em sete das derradeiras oito, a situação também está complicada, pois o Lille, que na sexta-feira venceu fora o Lens por 3-0, tem mais quatro pontos, com mais um jogo, a duas rondas do fim.