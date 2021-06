Pedrinho quer sair mas o Benfica exige mais do que o Shakthar Donetsk quer dar

Depois de uma época pouco feliz na Luz, em que não foi aposta de Jorge Jesus, Pedrinho está de saída. Foi o próprio empresário do jogador, Will Dantas, a confirmá-lo, na quarta-feira, à Antena 1, dizendo que Pedrinho já tinha chegado a acordo com o Shakhtar Donetsk e estava pronto para rumar à Ucrânia.

Contudo, a presença de José Boto, diretor do clube ucraniano, no Seixal, não foi suficiente para demover Luís Filipe Vieira de exigir 18 milhões de euros pelo jogador, de acordo com o "Record".

O valor tem a ver com o que ainda não foi pago ao Corinthians pela transferência do jogador brasileiro, já que a compra foi negociada a prestações. Contudo, dada a pouco utilização de Pedrinho em Portugal, o Shakhtar não aceita ir além dos 16 milhões de euros, pelo que a negociação está agora num impasse.

"Os clubes continuam a negociar. Estas coisas são assim mesmo. Cada um puxa para o seu lado. Mas acredito que os clubes vão acabar por entender-se", disse o empresário Will Dantas ao "Record".