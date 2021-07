Sporting recusou 25 milhões do Manchester City por Nuno Mendes. São precisos pelo menos 50 milhões

O Sporting recusou uma proposta informal do Manchester City por Nuno Mendes. Ao que Record apurou, o clube inglês ofereceu 25 M€ mais um jogador à escolha dos leões a título definitivo, dentro do lote de excedentários da equipa orientada por Pep Guardiola. O Man. City considera o internacional português uma grande aposta para o futuro, mas não está disposto a entrar em loucuras.

Pep Guardiola e a sua equipa técnica veem em Nuno Mendes um jogador com um futuro brilhante. Segundo o jornal “Record”, o Manchester City ofereceu 25 milhões de euros pelo jovem do Sporting e ainda um jogador de entre os excedentários do clube inglês mas isso não foi suficiente para convencer a SAD sportinguista.

Frederico Varandas não só recusou o negócio como avisou que a SAD do Sporting mantém-se firme: o lateral esquerdo só sai por um mínimo de 50 milhões de euros. Os Leões estão convictos de que o jogador de apenas 19 anos vai acabar num grande clube europeu, de qualquer forma, e que a Liga dos Campeões pode ser mais uma montra para valorizar Nuno Mendes.

O jovem jogador também não tem pressa de mudar de ares, mostra-se feliz no seu clube de formação e orgulhoso por ter sido chamado por Fernando Santos para o Euro 2020. A cláusula de rescisão acordada em dezembro, aquando da renovação do contrato até 2025, é de 70 milhões de euros.