Europeus de atletismo: Ricardo dos Santos bate recorde nacional e apura-se para a final dos 400m

Com o 3.º lugar na primeira das semi-finais, Ricardo dos Santos apurou-se para a final dos 400m dos Europeus de atletismo. Os 45,14s são também novo recorde nacional, com o velocista a melhorar a marca que já era sua desde as eliminatórias.

Ricardo dos Santos, que se treina em Londres com o antigo campeão olímpico em Barcelona 92, Linford Christie, foi o último dos repescados, ainda que chegue à final com o 7.º melhor tempo - o espanhol Óscar Husillos tem o pior tempo, mas apurou-se diretamente por ter vencido a sua série. O britânico Matthew Hudson-Smith parte com o melhor tempo entre os semi-finalistas (44,76s).

A final dos 400 metros realiza-se sexta-feira pelas 19h05 de Lisboa, mais uma hora em Berlim.