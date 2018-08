Miguel Oliveira foi 2.º na qualificação do GP Áustria mas antes disso viu-se envolvido neste aparatoso acidente

Miguel Oliveira é líder do Mundial de Moto2 e é pela primeira vez nessa condição que vai iniciar uma corrida, no domingo, no GP Áustria. Em Spielberg, o português vai partir da 1.ª linha, depois de ter feito o 2.º melhor tempo da qualificação, apenas atrás de Francesco "Peco" Bagnaia, o seu grande rival na luta pelo campeonato.



Mas antes disso, o piloto da Red Bull KTM Ajo foi protagonista de um aparatoso acidente durante os terceiros treinos livres. Com o piso molhado, após uma chuvada de todo o tamanho no circuito, o espanhol Iker Lecuona não conseguiu travar a tempo e foi embater com violência na traseira da moto do português.

O aparato foi grande mas felizmente ninguém se magoou e ambos os pilotos estariam na qualificação.