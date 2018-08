Foi roda com roda, mas a penúltima curva roubou a vitória a Miguel Oliveira no GP Áustria

Foi um GP Áutria eletrizante com um final de cortar a respiração. No circuito Red Bull Ring, em Spielberg, Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia travaram uma luta titânica, com o português a liderar boa parte da prova, mas com o italiano a ser mais forte no final, ultrapassando o piloto da KTM na penúltima curva da última volta.

Miguel Oliveira e Francesco Bagnaia estiveram voltas a fio roda com roda e o português defendeu-se muito bem até o italiano fazer um esforço final nas últimas voltas, aproveitando também o facto de estar mais confortável que o português no último setor da pista.

Em 3.º lugar ficou o italiano Luca Marini, companheiro de equipa de Bagnaia e meio-irmão de Valentino Rossi.

Com este 2.º lugar, Miguel Oliveira viu 'Pecco' Bagnaia ultrapassá-lo também no Mundial de pilotos do Moto2. O italiano tem agora 189 pontos e Oliveira 186. A luta será taco a taco até ao final.