Não há dinheiro fácil, mas estes nove milhões estão a um pay-per-view de distância de Tiger e Mickelson

Atendendo a que se trata de comédia, fabricada em palco, por um tipo forçosamente exagerado nas piadas e analogias para se rirem dele (e com ele) - e que esse tipo é Robin Williams - a sua descrição do que é o golfe, e de como os escoceses o brotaram, não deixa de ser eficaz:

É uma modalidade que pede aos praticantes que introduzam uma bola, revestida a cobre e com centenas de pequenas covas em 18 buracos no menor número de tacadas possível, utilizando, portanto, tacos de madeira ou ferro, deformados em várias formas, e dificultando-lhes a tarefa - sadicamente, diria Robin Williams - com árvores, bancos de areia, arbustos, lagos e outros variados obstáculos.

Mesmo que satirizado por ele, o golfe é um desporto como qualquer outro. Um que é lucrativo e rentável para quem o pratica. Ainda mais quando se rende à senda americana de alterar o status quo para criar um frente a frente entre dois atletas que, normalmente, não se defrontariam assim, num duelo privado. Um evento como este que a “Bleacher Report” organizou.

E os jogadores em causa são Tiger Woods e Phil Mickelson.

Tiger é tido, por muita gente, como o melhor golfista que já existiu. É, por certo, quem mais dinheiro auferiu na modalidade, entre vitórias, prémios, contratos de patrocínio e tudo o mais que vem por arrasto. Filho de mãe tailandesa e pai americano, nunca um golfista ganhou 50 torneios tão rapidamente como ele os conquistou, madurando ao ritmo dos 14 majors que foi vencendo.

Andrew Redington

É, por outro lado, o golfista que mais semanas consecutivas, e em maior número, contou na liderança do ranking mundial. Em 11 dos 42 anos vividos foi considerado o melhor jogador do mundo pela Associação Profissional de Golfistas americana (PGA, na sigla inglesa).

Mickelson é outro grande golfista, mais velho (48 anos) que o seu conterrâneo, menos senhor de um perfil tão carismático e proveitoso para as grandes marcas.

Já foi dono de 45 torneios do circuito americano, além de uma dezena de eventos europeus. Impulsionou muito a sua fama à boleia do seu swing canhoto, com que venceu cinco majors e acumulou mais de 700 semanas entre o top-10 do ranking mundial. Os números e feitos vitoriosos prosperaram para o seu lado, ainda mais, assim que reincidentes lesões nas costas afetaram Tiger Woods, no início desta década, já depois de um escândalo de adultério lhe minar a popularidade e a forma, no fim da anterior.

O crucial nas mais de duas dezenas de décadas que têm de carreira está na coincidência de ambos já terem colecionado muitas vitórias – e, consequentemente, bastante dinheiro. Nas estimativas anuais com que a revista “Forbes” calcula os ganhos dos atletas, Tiger Woods surgiu com cerca de 37,4 milhões de euros auferidos, em 2017, com Phil Mickelson a rondar os 35,6 milhões.

Sam Greenwood

Eram o 16º e o 22º atletas com mais lucros acumulados no ano anterior, o primeiro e o segundo se as contas se ficarem pelo planeta do golfe.

Um mundo onde quem vive das tacadas e à escala de swings, strokes e putters, raramente participa em torneios para defrontar apenas um golfista, em particular - muito menos um que seja o seu equivalente. Mas, como aconteceu, há meses, entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, excetuando a parte de um (vindo da UFC) ter sido peixe fora da sua água para mergulhar na do outro (boxe), arranjou-se forma de inventar um evento que está a ser anunciado como o duelo mais desejado do golfe.

Longe dos milhões exorbitantes de dólares que os lutadores receberam nas suas contas bancárias, o confronto entre Tiger Woods e Phil Mickelson tem algumas semelhanças com esse evento lutador: realizar-se-á na lógica pay-per-view, em que só assistirá pela televisão quem pagar, anunciou a “Bleacher Report”; e terá lugar em Las Vegas, cidade dos casinos, do jogo e das apostas nos EUA e, logo, do dinheiro.

A distinção está nos milhões, mas, para lá do óbvio abismo entre as quantias - Mayweather, o vencedor da luta improvisada, lucrou perto de 100 milhões de dólares, e McGregor ficou quase 50 milhões mais rico -, os golfistas sabem que o perdedor não vai notar diferenças de peso na carteira. “É a parte mais entusiasmante. Se não fosse assim, ficaria desvirtuado”, resumiu Mickelson, ao comentar que o vencedor do jogo ficará com os 9 milhões de dólares que há para ganhar.

No Twitter, os golfistas já estão a fazer a sua parte na divulgação do evento, brincando um com o outro e com o duelo, agendado para 24 e 25 de novembro (coincidindo com o Dia da Ação de Graças americano, portanto, com um potencial de audiências maior).

Ao divulgar o evento que está a ser anunciado como "O Jogo" do golfe, Tiger Woods recebeu em troca a seguinte pergunta:

- Achas que serão os 9 milhões mais fáceis que alguma vez ganharás?.

Quem o interrogou foi um bem humorado Phil Mickelson.