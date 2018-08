Usain Bolt esteve perto de marcar na sua estreia numa equipa profissional de futebol. Veja aqui as imagens

Aos 32 anos, o jamaicano estreou-se perante quase 10 mil espetadores, em Gosford, num jogo amigável em que a sua equipa venceu por 6-1 uma formação de atletas da região de Central Coast.

Com o número 95 na camisola, Bolt disse, no final do jogo, ter "estado bem", mas que precisa ainda de "quatro ou cinco meses" para se sentir melhor com a equipa e habituar-se "a controlar a bola depois de receber passes".

Mesmo estando "um pouco nervoso", o homem que correu os 100 metros em 9,58 segundos e os 200 em 19,19 quer "continuar na mesma linha de trabalho" para continuar a melhorar a forma física.

O antigo atleta de pista entrou aos 70 minutos, para o lugar de McGlinchey, e o treinador, Mike Mulvey, disse que encontrou em Bolt um futebolista "com algumas habilidades" e que "não é arrogante".