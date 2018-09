Aragão, o lugar onde Oliveira espera voltar a ser feliz

O português Miguel Oliveira, da Red Bull KTM Ajo, acredita que pode continuar "a sequência de bons resultados" no Mundial de Moto2 antes de o campeonato passar às ‘rondas asiáticas’, depois deste fim de semana.

O piloto de Almada chega à 16.ª ronda da temporada na segunda posição, a apenas oito pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia. No ano passado, o português foi terceiro no circuito espanhol enquanto o transalpino não foi além da décima posição.

Contudo, este ano os resultados nas sessões de qualificação têm ficado aquém do esperado. Algo que Miguel Oliveira espera conseguir melhorar com a ajuda dos dois testes já realizados no último mês.

"A semana passada foi muito intensa, com dois dias positivos de testes em Valência", começou por explicar o piloto da KTM em declarações divulgadas pela sua equipa.

O piloto espera agora tirar dividendos dos testes que efetuou e que as condições meteorológicas se mantenham similares às que teve.

"Espero que o dia de testes que tivemos em Aragão a seguir ao Grande Prémio da Grã-Bretanha e os dois dias da semana passada nos ajudem este fim de semana", complementou Oliveira, que conta ter "condições climatéricas semelhantes" às dos treinos.

Os resultados conseguidos no circuito espanhol no passado ajudam a aumentar a confiança do piloto português: "No ano passado consegui aqui um bom resultado na minha primeira participação em Moto2 e já aqui ganhei em Moto3. Por isso, espero conseguir um bom resultado antes das rondas asiáticas", concluiu o corredor da KTM, considerando que "não podia estar melhor preparado" para esta prova.

Oliveira falhou em 2016 o Grande Prémio de Aragão por lesão, no primeiro ano em Moto2, tendo sido terceiro classificado em 2017, ano em que Francesco Bagnaia não foi além do décimo posto.

Em 2015, ainda em Moto3, o piloto luso festejou a vitória.

O Grande Prémio de Aragão de Moto2 é a 16.ª prova da temporada, de um total de 21. Na sexta-feira disputam-se as duas sessões de treinos livres. A qualificação ‘joga-se’ no sábado, estando a corrida prevista para as 11:20 horas de domingo.