635 dias depois, os Cleveland Browns voltaram a ganhar um jogo. E houve cerveja grátis na cidade

Os Cleveland Browns bateram na noite de quinta-feira os New York Jets no primeiro jogo da 3.ª semana da nova temporada da NFL. Parece apenas mais um resultado, mas é mais que isso. Vamos dar um exemplo prático, para ser mais fácil de entender: na última vez que os Cleveland Brown haviam ganho um jogo, Barack Obama ainda era presidente dos Estados Unidos.

Pois bem, uma das mais longas séries sem vencer da história da NFL (a 6.ª, para sermos precisos) terminou na quinta-feira, 635 dias depois de começar, durante os quais os Browns foram alvo da chacota nacional. Pelo meio, uma temporada inteira sem vencer, a última: 16 jogos e 16 derrotas.

Esta temporada, os Browns arrancaram com um empate com os Steelers, aumentando a esperança dos habitantes de Cleveland: a vitória parecia estar aí à porta e demorou apenas dois jogos a chegar. A última tinha acontecido na véspera de Natal de 2016.

O triunfo que fez Cleveland festejar como se os Browns tivessem ganho o Super Bowl aconteceu na quinta-feira à noite e de forma épica - com uma recuperação de 14 pontos até baterem os Jets por 21-17 e Baker Mayfield, o quarterback que os Browns escolheram na 1.ª posição do último draft, a entrar a meio do encontro para virar a história.

Jason Miller/Getty

Quando Mayfield assumiu o posto ainda na 1.ª parte, para substituir o quarterback titular, Tyrod Taylor, que saiu lesionado, os Browns perdiam por 14-0.

Esta foi a primeira vitória dos Browns em 17 jogos e apenas a segunda em 38 partidas. A equipa do estado do Ohio nunca venceu um Super Bowl e é conhecida (e achincalhada) pelas suas recorrentes escolhas erradas no draft. Agora, com Baker Mayfield, Cleveland fica na esperança que essa tendência tenha tido um fim.

Cerveja para todos

Os norte-americanos são exímios a capitalizar uma boa história de infortúnio e esta série de derrotas dos Browns foi motivo para uma conhecida marca de cervejas lançar uma campanha que prometia cerveja grátis numa série de bares de Cleveland no dia em que os Browns quebrassem a malapata.

Desde o início da época que os bares da Cleveland se encheram de arcas frigoríficas fechadas com robustos cadeados, à espera de serem abertos no dia em que terminasse a seca dos Browns.

A noite de quinta-feira foi assim muito regada na cidade: houve muito álcool, muita festa e felizmente não foram registados problemas de maior. Aliás, a própria polícia de Cleveland brincou com a campanha no Twitter.

Agora há um Adamastor ainda mais complicado de ultrapassar para os Browns. Há 15 temporadas que a equipa de Cleveland não vai aos playoffs da NFL - nenhuma equipa da liga está há tanto tempo sem saber o que é uma presença na post season.